Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Nga tấn công dồn dập ở Zaporizhzhia, Ukraine tháo lui khỏi nhiều vị trí

Minh Hạnh

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình đã “xấu đi đáng kể” ở một số khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia, trong bối cảnh giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga.

gxs2vdosnvps5m5osmfxtiyvwq-1.jpg
Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Telegram hôm 11/11, ông Syrskyi viết: “Tình hình đã xấu đi đáng kể ở hướng Oleksandrivka và Huliapole, nơi đối phương - lợi dụng ưu thế về quân số và vật chất - đã tiến công quyết liệt và giành được ba khu định cư”.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng nước này đang tập trung vào mặt trận Pokrovsk (thuộc Donetsk) và Zaporizhzhia.

“Tình hình tại đó vẫn còn khó khăn, một phần do điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cuộc tấn công. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy lùi đối phương”, ông Zelensky viết. “Tình hình tại Kupiansk có phần dễ chịu hơn. Lực lượng của chúng tôi đã đạt được kết quả ở đó”.

Ông Zelensky và ông Syrskyi cũng thảo luận về việc chuẩn bị các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga: "Những hướng đi cụ thể và kết quả mà chúng tôi mong đợi. Các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine phải được tiến hành hằng ngày, và chúng tôi đang thực hiện điều đó”.

Nga tấn công dữ dội, Ukraine phải rút lui

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 tuyên bố, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Novouspenivske ở Zaporizhzhia. "Bất chấp hỏa lực dữ dội và các cuộc phản công, binh sĩ Nga đã hành động táo bạo và phối hợp, phá vỡ tuyến phòng thủ, dọn sạch các pháo đài và hầm trú ẩn, giương cao lá cờ Nga ở trung tâm khu định cư", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine Vladyslav Voloshyn nói với ABC News, rằng lực lượng Nga đã tiến hành hơn 400 cuộc pháo kích mỗi ngày và quân đội Ukraine phải đối mặt với việc các công sự phòng thủ bị phá hủy.

Để bảo toàn quân số, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi một số vị trí ở xung quanh Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka và Novomykolaivka.

Ukraine cũng đang đối mặt với nguy cơ mất Pokrovsk - một thành phố từng có khoảng 60.000 người sinh sống - vào tay Nga sau 18 tháng giao tranh tiêu hao. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thất bại nghiêm trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến.

Ngày 11/11, Tổng thống Zelensky đã có chuyến thăm Kherson để kỷ niệm ba năm ngày lực lượng Ukraine giành quyền kiểm soát thành phố. Tại Kherson, ông đã họp với các quan chức địa phương và xác định những gì thành phố này cần để đảm bảo an ninh tốt hơn.

Sau đó, ông đã đến thăm một trong những bệnh viện ở Kherson, và nghe báo cáo về việc xây dựng một cơ sở hạ tầng y tế mới.

Minh Hạnh
Reuters, Pravda, ABC News
#Nga #Ukraine #Zaporizhzhia #xung đột Nga - Ukraine #Kherson #Pokrovsk #Donetsk

Xem thêm

Cùng chuyên mục