Nga tấn công dồn dập ở Zaporizhzhia, Ukraine tháo lui khỏi nhiều vị trí

TPO - Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi thừa nhận tình hình đã “xấu đi đáng kể” ở một số khu vực thuộc tỉnh Zaporizhzhia, trong bối cảnh giao tranh quyết liệt với lực lượng Nga.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên Telegram hôm 11/11, ông Syrskyi viết: “Tình hình đã xấu đi đáng kể ở hướng Oleksandrivka và Huliapole, nơi đối phương - lợi dụng ưu thế về quân số và vật chất - đã tiến công quyết liệt và giành được ba khu định cư”.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, lực lượng nước này đang tập trung vào mặt trận Pokrovsk (thuộc Donetsk) và Zaporizhzhia.

“Tình hình tại đó vẫn còn khó khăn, một phần do điều kiện thời tiết thuận lợi cho các cuộc tấn công. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy lùi đối phương”, ông Zelensky viết. “Tình hình tại Kupiansk có phần dễ chịu hơn. Lực lượng của chúng tôi đã đạt được kết quả ở đó”.

Ông Zelensky và ông Syrskyi cũng thảo luận về việc chuẩn bị các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga: "Những hướng đi cụ thể và kết quả mà chúng tôi mong đợi. Các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine phải được tiến hành hằng ngày, và chúng tôi đang thực hiện điều đó”.

Nga tấn công dữ dội, Ukraine phải rút lui

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 tuyên bố, lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Novouspenivske ở Zaporizhzhia. "Bất chấp hỏa lực dữ dội và các cuộc phản công, binh sĩ Nga đã hành động táo bạo và phối hợp, phá vỡ tuyến phòng thủ, dọn sạch các pháo đài và hầm trú ẩn, giương cao lá cờ Nga ở trung tâm khu định cư", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Miền Nam Ukraine Vladyslav Voloshyn nói với ABC News, rằng lực lượng Nga đã tiến hành hơn 400 cuộc pháo kích mỗi ngày và quân đội Ukraine phải đối mặt với việc các công sự phòng thủ bị phá hủy.

Để bảo toàn quân số, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi một số vị trí ở xung quanh Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka và Novomykolaivka.

Ukraine cũng đang đối mặt với nguy cơ mất Pokrovsk - một thành phố từng có khoảng 60.000 người sinh sống - vào tay Nga sau 18 tháng giao tranh tiêu hao. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thất bại nghiêm trọng nhất của Ukraine trong cuộc chiến.