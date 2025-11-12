Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Quân đội Nga đạt bước tiến quan trọng ở thành phố chiến lược Kupyansk

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Nga ngày 11/11 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn phần phía đông Kupyansk, một thành phố chiến lược quan trọng thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine.

1457499.jpg
(Ảnh: Tass)

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang tiếp tục tiến quân bên trong thành phố Kupyansk - trung tâm hậu cần quan trọng ở tỉnh Kharkov.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Theo Mátxcơva, hơn 5.000 binh sĩ Ukraine đã mắc kẹt ở Kupyansk và được yêu cầu đầu hàng. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ thông tin này và tuyên bố lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát tình hình.

Tuần trước, ông Zelensky khẳng định chỉ có khoảng 60 binh sĩ Nga có mặt tại Kupyansk và quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga gọi những bình luận này là "thiếu thực tế", cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine hoặc đang nói dối công chúng hoặc bị chính các chỉ huy của mình lừa dối.

Ngoài Kupyansk, giao tranh quyết liệt vẫn tiếp diễn gần Pokrovsk thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

6912e18f85f5401d1d43a671.jpg
Vị trí Kupyansk và Pokrovsk. (Ảnh: RT)

Những người chỉ trích Tổng thống Zelensky, bao gồm một số người trong giới quân sự Ukraine, đã cáo buộc ông tập trung vào việc giữ thể diện để trấn an các nhà tài trợ phương Tây mà bỏ qua chiến lược quân sự. Họ cho rằng việc ông từ chối cho phép rút quân đã biến một số trận chiến phòng thủ thành những cái bẫy tốn kém cho quân đội Ukraine.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Kharkov #Donetsk #Kupyansk

