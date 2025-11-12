Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bi kịch của triệu phú tiền số Nga: Từ cuộc hẹn với 'nhà đầu tư bí ẩn' đến cái chết trên sa mạc Dubai

Minh Hạnh

TPO - Thi thể không nguyên vẹn của triệu phú tiền điện tử người Nga Roman Novak và vợ đã được tìm thấy bị chôn vùi trên sa mạc gần Dubai.

Ông Roman Novak và vợ. (Ảnh: Instagram)

Theo Straitstimes, cặp đôi xấu số nói trên được báo cáo mất tích vào đầu tháng 10, sau vài ngày mất liên lạc.

Lần cuối cùng ông Novak và vợ được nhìn thấy là khi họ đang trên đường đến hồ nước gần khu nghỉ dưỡng trên núi Hatta để gặp một "nhà đầu tư không rõ danh tính".

Vài ngày sau khi hai vợ chồng ông Novak mất tích, điện thoại di động của họ đã phát tín hiệu từ Hatta và Oman.

Tín hiệu điện thoại di động sau đó được phát hiện tại Cape Town (Nam Phi), trước khi bị mất hoàn toàn vào ngày 4/10.

Bà Svetlana Petrenko từ Ủy ban Điều tra Nga cho biết, các nghi phạm sát hại vợ chồng Novak - tất cả đều là công dân Nga - đã bị bắt giữ và dự kiến ​​sẽ bị dẫn độ về St. Petersburg.

Cũng theo bà Petrenko, các nghi phạm đã được đồng phạm giúp lên kế hoạch bắt cóc.

"Họ đã thuê xe và địa điểm để giam giữ các nạn nhân bằng vũ lực", bà Petrenko nói. "Sau khi gây án, các nghi phạm đã bỏ vũ khí và đồ đạc cá nhân của nạn nhân ở một số khu vực của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất".

Ông Novak và vợ vốn nổi tiếng với lối sống xa hoa trên mạng xã hội.

Họ thường chụp ảnh trên xe sang, máy bay riêng và có mối quan hệ với những nhân vật nổi tiếng như ông Pavel Durov, người sáng lập Telegram.

Ông Novak có tiền án, bao gồm một bản án lừa đảo năm 2020 với mức án 6 năm tù.

Vào thời điểm mất tích, ông đang bị điều tra vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử hơn 499 triệu USD. Nạn nhân được cho là bao gồm các doanh nhân đến từ Trung Quốc và Trung Đông.

Minh Hạnh
Straitstimes
#Nga #triệu phú #tiền điện tử #sa mạc #Dubai #UAE

