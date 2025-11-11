Lãnh đạo Syria khẳng định không liên quan đến vụ tấn công khủng bố 11/9

TPO - Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã bác bỏ mối liên hệ với cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 của nhóm Al-Qaeda nhằm vào tòa tháp đôi của Mỹ.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: Reuters)

Ông Al-Sharaa, người vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ xóa tên khỏi danh sách "khủng bố toàn cầu" vào tuần trước, đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11.

Ông từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một nhánh khu vực của Al-Qaeda. Nhóm này đã dẫn đầu một liên minh giành quyền kiểm soát Damascus vào tháng 12/2024, lật đổ tổng thống lâu năm của Syria - ông Bashar Assad.

Trả lời Fox News ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông al-Sharaa mô tả mối quan hệ trước đây của ông với các chiến binh là "chuyện đã qua". Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về cuộc tấn công ngày 11/9 của Al-Qaeda hay không, ông phủ nhận mọi liên quan.

“Khi ấy tôi mới chỉ 19 tuổi. Tôi còn rất trẻ. Lúc đó tôi không có quyền quyết định. Tôi không liên quan gì đến chuyện này. Al-Qaeda lúc đó không có mặt ở khu vực của tôi”, ông al-Sharaa nói, khẳng định không liên quan đến vụ cướp máy bay khiến gần 3.000 người Mỹ thiệt mạng. “Chúng tôi thương tiếc cho mỗi thường dân đã thiệt mạng”, lãnh đạo Syria nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông al-Sharaa cho biết Syria và Mỹ cần phối hợp nỗ lực chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông cũng bày tỏ hy vọng, rằng Tổng thống Mỹ Trump có thể giúp đàm phán một thỏa thuận với Israel, trong bối cảnh quốc gia này đã tăng cường hiện diện ở tây nam Syria vào năm 2024.