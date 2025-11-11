Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Lãnh đạo Syria khẳng định không liên quan đến vụ tấn công khủng bố 11/9

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã bác bỏ mối liên hệ với cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 của nhóm Al-Qaeda nhằm vào tòa tháp đôi của Mỹ.

nljak2kc4fjihajzekl3dncibq.jpg
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh: Reuters)

Ông Al-Sharaa, người vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ xóa tên khỏi danh sách "khủng bố toàn cầu" vào tuần trước, đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 10/11.

Ông từng lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một nhánh khu vực của Al-Qaeda. Nhóm này đã dẫn đầu một liên minh giành quyền kiểm soát Damascus vào tháng 12/2024, lật đổ tổng thống lâu năm của Syria - ông Bashar Assad.

Trả lời Fox News ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Trump, ông al-Sharaa mô tả mối quan hệ trước đây của ông với các chiến binh là "chuyện đã qua". Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về cuộc tấn công ngày 11/9 của Al-Qaeda hay không, ông phủ nhận mọi liên quan.

“Khi ấy tôi mới chỉ 19 tuổi. Tôi còn rất trẻ. Lúc đó tôi không có quyền quyết định. Tôi không liên quan gì đến chuyện này. Al-Qaeda lúc đó không có mặt ở khu vực của tôi”, ông al-Sharaa nói, khẳng định không liên quan đến vụ cướp máy bay khiến gần 3.000 người Mỹ thiệt mạng. “Chúng tôi thương tiếc cho mỗi thường dân đã thiệt mạng”, lãnh đạo Syria nói.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông al-Sharaa cho biết Syria và Mỹ cần phối hợp nỗ lực chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông cũng bày tỏ hy vọng, rằng Tổng thống Mỹ Trump có thể giúp đàm phán một thỏa thuận với Israel, trong bối cảnh quốc gia này đã tăng cường hiện diện ở tây nam Syria vào năm 2024.

Minh Hạnh
RT, Fox News
#Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa #Mỹ #Al-Qaeda #khủng bố 11/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục