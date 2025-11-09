Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Syria đánh phủ đầu hàng loạt mục tiêu khủng bố trước khi tổng thống thăm Mỹ

Bình Giang

TPO - Syria vừa triển khai đợt tấn công phủ đầu nhằm vào lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo trên toàn quốc, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết.

screen-shot-2025-11-09-at-75914-am.png
Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Riyadh. (Ảnh: AP)

Phát biểu kênh truyền hình nhà nước Al Ekhbariya ngày 8/11, người phát ngôn cho biết lực lượng an ninh Syria đã thực hiện 61 cuộc tấn công, bắt giữ 71 đối tượng, thu giữ nhiều chất nổ và vũ khí.

Chiến dịch diễn ra trước Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa thực hiện chuyến thăm Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và tham gia liên minh chống nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu.

Washington đang chuẩn bị thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus để hỗ trợ thực hiện hiệp ước an ninh mà Mỹ đang làm trung gian giữa Syria và Israel, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Một quan chức chính quyền Mỹ trước đây cũng cho biết Washington đang liên tục đánh giá các biện pháp cần thiết tại Syria để chống lại nhà nước Hồi giáo một cách hiệu quả.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Mỹ trong ngày 8/11, để chuẩn bị cho cuộc gặp mang tính bước ngoặt với Tổng thống Trump, 1 ngày sau khi Washington đưa ông ra khỏi danh sách khủng bố.

Ông Al-Sharaa dự kiến ​​sẽ gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào ngày mai (10/11).

Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một tổng thống Syria kể từ khi nước này giành độc lập năm 1946.

Nhà lãnh đạo lâm thời gặp ông Trump lần đầu tiên tại Riyadh trong chuyến công du Trung Đông của nhà lãnh đạo Mỹ hồi tháng 5.

Đầu tháng này, Đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack cho biết Tổng thống al-Sharaa dự kiến sẽ ký một thỏa thuận gia nhập liên minh quốc tế do Mỹ lãnh đạo chống lại nhà nước Hồi giáo.

Quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ khi xóa tên ông al-Sharaa khỏi danh sách khủng bố toàn cầu đã được nhiều người dự đoán.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tommy Pigott cho biết chính phủ của Tổng thống al-Sharaa đã đáp ứng các yêu cầu của Mỹ, bao gồm nỗ lực tìm kiếm người Mỹ mất tích và tiêu hủy vũ khí hóa học còn sót lại.

Người phát ngôn nói thêm rằng việc Mỹ đưa tên ông al-Sharaa ra khỏi danh sách sẽ thúc đẩy "an ninh và ổn định khu vực cũng như một tiến trình chính trị toàn diện, do Syria lãnh đạo và làm chủ".

Ông Al-Sharaa gia nhập al-Qaeda khoảng 20 năm trước và bị bắt tại Iraq vào năm 2005. Ông từng ngồi tù 6 năm trong các nhà lao của Mỹ và Iraq trước khi được thả năm 2011. Sau đó, ông lãnh đạo một chi nhánh của al-Qaeda tại Syria và bị Mỹ đưa vào danh sách khủng bố năm 2013. Năm 2016, ông từ bỏ al-Qaeda.

Tháng 11/2024, ông al-Sharaa chỉ huy lực lượng đối lập thực hiện cuộc tiến công bất ngờ lật đổ chế độ Tổng thống Assad.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes tháng trước, ông al-Sharaa nói rằng "cả một thế hệ" người Syria "đã phải chịu đựng những chấn thương tâm lý khủng khiếp" dưới chế độ Assad.

Bình Giang
Reuters, CBS News
#Syria #Tổng thống Syria #Nhà nước Hồi giáo #Chống khủng bố #Donald Trump #Tổng thống Trump

