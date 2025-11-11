Tổng thống Mỹ Trump đón lãnh đạo Syria theo phong cách khác thường

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ làm mọi cách để giúp Syria thành công, sau cuộc hội đàm mang tính lịch sử với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa - người từng là chỉ huy al Qaeda và cho đến gần đây vẫn nằm trong danh sách khủng bố của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Syria tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Chuyến thăm của ông Sharaa diễn ra sau 1 năm đầy biến động đối với vị nguyên thủ quốc gia vốn là thủ lĩnh lực lượng nổi dậy. Sau khi lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, ông Sharaa nỗ lực xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo ôn hòa, muốn thống nhất đất nước sau hàng thập kỷ bị chiến tranh tàn phá và cô lập trên trường quốc tế.

Một trong những mục tiêu lớn của ông Sharaa trong chuyến thăm Washington là thúc đẩy việc dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất của Mỹ. Dù ông có cuộc gặp kín với Tổng thống Trump, Bộ Tài chính Mỹ vẫn chỉ thông báo gia hạn 180 ngày tạm ngừng áp dụng trừng phạt theo Đạo luật Caesar, và việc dỡ bỏ hoàn toàn vẫn cần Quốc hội Mỹ quyết định.

Tổng thống Trump đón ông Sharaa trong chuyến thăm Washington đầu tiên trong lịch sử của một tổng thống Syria, 6 tháng sau cuộc gặp đầu tiên của họ tại Ả-rập Xê-út, nơi lãnh đạo Mỹ tuyên bố kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt, và chỉ vài ngày sau khi Mỹ tuyên bố ông Sharaa không còn trong danh sách “Khủng bố toàn cầu đặc biệt”.

Trong màn đón tiếp khác thường và lặng lẽ, ông Sharaa - người từng bị Mỹ treo thưởng 10 triệu USD - xuất hiện qua cửa phụ thay vì cửa chính của Cánh Tây Nhà Trắng, nơi các camera thường ghi lại cảnh ông Trump chào đón nguyên thủ nước ngoài.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump ca ngợi Tổng thống Sharaa là một “nhà lãnh đạo mạnh mẽ” và bày tỏ tin tưởng vào ông. “Chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để giúp Syria thành công”, ông nói.

Nhưng ông Trump vẫn nhắc đến quá khứ gây tranh cãi của ông Sharaa: “Ai trong chúng ta chẳng có quá khứ khó khăn”, ông nói thêm.

Hứa hẹn “tiếp tục nới lỏng trừng phạt”, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh mới thay thế miễn trừ từ ngày 23/5 đối với việc thực thi Đạo luật Caesar 2019. Động thái này thực chất kéo dài miễn trừ thêm 180 ngày.

Ông Sharaa, 43 tuổi, lên nắm quyền từ năm ngoái, sau khi lực lượng Hồi giáo do ông lãnh đạo tiến hành chiến dịch thần tốc và lật đổ Tổng thống Assad.

Kể từ đó, Syria đã chuyển hướng nhanh chóng: Xa rời các đồng minh truyền thống của chính quyền Assad là Iran và Nga, xích lại gần Thổ Nhĩ Kỳ, các nước vùng Vịnh và cả Washington.

An ninh cũng là vấn đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa ông Sharaa và ông Trump, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Syria đang mong muốn tạo nên một thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ nhằm hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp mong manh của Syria.

Mỹ đang làm trung gian cho tiến trình đàm phán Syria và Israel nhằm tiến tới việc ký kết hiệp ước an ninh, dù Israel vẫn thận trọng với quá khứ của ông Sharaa.

Có thông tin Mỹ đang lên kế hoạch thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở Damascus.

Syria gần đây đã ký tuyên bố hợp tác chính trị với “Liên minh toàn cầu chống IS” do Mỹ dẫn đầu, Bộ trưởng Thông tin Syria cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội X ngày 10/11.

Chỉ vài giờ trước cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng, một quan chức an ninh cấp cao Syria và một quan chức cấp cao Trung Đông cho biết hai âm mưu ám sát ông Sharaa do các phần tử IS thực hiện đã bị phá vỡ trong vài tháng qua.

Cuối tuần qua, Bộ Nội vụ Syria mở chiến dịch truy quét trên toàn quốc nhằm vào các phần tử IS, bắt giữ hơn 70 nghi phạm.

Lễ đón tiếp ông Sharaa tại Nhà Trắng diễn ra trong không khí yên ắng hơn thường lệ. Không có đoàn xe diễu hành với cờ quốc gia như thông lệ dành cho nguyên thủ nước khác.

Khi rời Nhà Trắng, ông Sharaa xuống xe mô tô hộ tống, tiến lại chào nhóm người ủng hộ đang reo hò, một số vẫy cờ Syria.