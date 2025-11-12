Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Cảnh lính Nga tiến vào thành phố Pokrovsk trong sương mù gợi nhớ bộ phim nổi tiếng

Minh Hạnh

TPO - Các blogger Nga công bố một đoạn video cho thấy lực lượng nước này tiến vào thành phố Pokrovsk (thuộc Donetsk) dọc theo một con đường phủ đầy sương mù. Một số người dùng Telegram cho rằng, cảnh tượng này trông giống như bộ phim hành động năm 1979 "Max Điên”, với bối cảnh hậu tận thế.

Đoạn video cho thấy lực lượng Nga đi xe máy, ô tô và các phương tiện khác nhau. Nhiều phương tiện đã mất cửa, di chuyển trên một con đường rải rác mảnh vỡ. Một số binh sĩ Nga ngồi trên nóc một chiếc xe bị hư hỏng.

Reuters xác nhận đoạn video được ghi lại ở Pokrovsk, vì sơ đồ đường sá, biển báo, tháp điện và cây cối trong video trùng khớp với hình ảnh lưu trữ và ảnh vệ tinh của khu vực.

(Nguồn: Reuters)

Nga và Ukraine đã đưa ra những nhận định khác nhau về tình hình Pokrovsk. Mátxcơva suốt nhiều ngày qua cho biết thành phố đã bị bao vây, trong khi Kiev phủ nhận việc Nga kiểm soát thành phố.

Quân đội Ukraine cho biết, khoảng 300 lính Nga hiện đang ở bên trong Pokrovsk, và Mátxcơva đã tăng cường nỗ lực đưa thêm quân vào thành phố trong vài ngày qua, lợi dụng sương mù dày đặc để ẩn nấp.

Bản đồ chiến trường nguồn mở từ cả hai bên cho thấy, Nga đã thực hiện chiến thuật gọng kìm quanh thành phố và sắp khép chặt vòng vây, mặc dù Kiev đã phản công quanh thị trấn Dobropillia.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi, trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, cho biết Nga đang huy động khoảng 150.000 quân trong chiến dịch giành Pokrovsk, với sự tham gia của các nhóm cơ giới và lữ đoàn thủy quân lục chiến.

Nga đã nhắm mục tiêu đến Pokrovsk trong hơn một năm qua, sử dụng chiến thuật gọng kìm để bao vây và đe dọa các tuyến đường tiếp tế, thay vì các cuộc tấn công trực diện như họ đã tiến hành để giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào năm 2023.

Mátxcơva cho biết việc giành được Pokrovsk, mà truyền thông Nga mệnh danh là "cửa ngõ vào Donetsk", sẽ tạo tiền đề để quân đội Nga tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk - Kramatorsk và Sloviansk.

Minh Hạnh
Reuters
#Pokrovsk #Donetsk #xung đột Nga - Ukraine #quân đội Nga

