Nga gửi tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine

TPO - Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Alexei Polishchuk - một quan chức Bộ Ngoại giao Nga - cho biết, nước này sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul theo lời thúc giục của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AP)

“Phía Nga đã sẵn sàng cho việc này. Bóng đang ở trên phần sân của Ukraine”, ông Polishchuk nói ngày 12/11.

Cuộc đàm phán gần nhất giữa hai nước diễn ra tại Istanbul vào ngày 23/7, kéo dài chỉ 40 phút. Trong đó, phía Ukraine đã đề xuất một cuộc gặp vào tháng 8 giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điện Kremlin sau đó cho biết ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky, nhưng chỉ ở Mátxcơva - một điều kiện đã bị Kiev bác bỏ.

Cũng trong ngày 12/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chỉ trích truyền thông phương Tây vì đưa tin “thiếu chuyên nghiệp và gây tổn hại” đến tiến trình hòa bình Ukraine. Ông viện dẫn tờ Financial Times (FT) của Anh với “những lời dối trá” về cuộc gặp tiềm năng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hungary.

Kế hoạch cho cuộc gặp đã được công bố vào tháng 10. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cuộc gặp đã bị hoãn lại.

Theo FT, hội nghị thượng đỉnh bị hủy bỏ sau khi “Mátxcơva đưa ra cho Washington một danh sách những yêu cầu cứng rắn" để giải quyết xung đột. Tờ báo cũng cho rằng cuộc gọi giữa ông Lavrov và ông Rubio rất "ngắn gọn, súc tích", với việc ông Lavrov đưa ra những phát biểu "không khoan nhượng" khiến ông Rubio kết luận rằng Mátxcơva không muốn đàm phán.

"Có quá nhiều lời nói dối ở đây", ông Lavrov nói, giải thích rằng danh sách mà FT trích dẫn là bản thảo không chính thức, nêu rõ những gì hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8.

Ông Lavrov cho biết, cuộc trao đổi của ông với ông Rubio diễn ra "lịch sự và không có bất kỳ căng thẳng nào", khẳng định lại những tiến triển đã đạt được tại Alaska. Ông nói thêm rằng Washington đã không thực hiện bước tiếp theo, là sắp xếp một cuộc họp giữa các quan chức ngoại giao, quốc phòng và an ninh của cả hai bên, do đó hội nghị thượng đỉnh đã bị đình trệ.

Ngoại trưởng Nga không nói rõ liệu hội nghị thượng đỉnh tại Hungary có khả năng diễn ra hay không, mặc dù các quan chức Nga khẳng định cuộc gặp chỉ bị hoãn lại.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên rằng "rất có khả năng" ông sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Putin. Mátxcơva đã tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình miễn là tình hình thực tế trong cuộc xung đột Ukraine được thừa nhận và nguyên nhân gốc rễ được giải quyết.