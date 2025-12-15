Tổng thống Ukraine Zelensky: Mỹ chưa phản hồi bản cập nhật kế hoạch hòa bình

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ về các đề xuất mới nhất trong kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến khi đang trên đường đến Berlin (Đức) vào hôm Chủ nhật (14/12), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, dù chưa có phản hồi trực tiếp từ Washington, nhưng Ukraine đã nhận được "một số tín hiệu" thông qua các kênh đàm phán.

"Tôi vẫn chưa nhận được phản hồi từ Mỹ. Nhưng tôi đã nhận được một số thông điệp thông qua nhóm đàm phán của mình. Tôi đã tiếp nhận tất cả các thông tin và sẵn sàng cho cuộc đối thoại sẽ bắt đầu ngay hôm nay", Tổng thống Ukraine nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Zelensky cho biết đại diện Ukraine và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Berlin trong ngày 14/12, đồng thời ông sẽ có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và có thể tiếp xúc với một số nhà lãnh đạo châu Âu khác vào buổi tối cùng ngày.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, Kiev vẫn cam kết tiếp tục đối thoại với các đối tác và sẵn sàng thảo luận về những bước tiếp theo hướng tới một giải pháp hòa bình.

Trả lời câu hỏi về kịch bản mà Ukraine sẽ phải đối mặt nếu tiến trình hòa bình không đạt được kết quả, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, cần nhìn nhận tình hình một cách thực tế, nhưng không được tuyệt vọng.

"Tôi hiểu rằng chúng ta phải tiếp cận mọi việc một cách thực tế, nhưng nếu một hoặc một số tiến trình liên quan đến việc giải quyết xung đột này gây áp lực lên Nga không thành công, thì nó giống như một cuộc chạy marathon. Bạn phải tự đứng dậy, tìm một con đường khác và tìm mọi cách để đảm bảo cuộc xung đột này kết thúc", ông nói.

Trước đó, Nhà Trắng đã chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận hòa bình được xem là cơ sở để chấm dứt xung đột. Trong phiên bản ban đầu, văn kiện này gồm 28 điểm. Sau khi nhận được ý kiến ​​đóng góp và đề xuất từ ​​Ukraine và đồng minh châu Âu, kế hoạch đã được sửa đổi, rút gọn xuống còn khoảng 20 điều khoản.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine, cùng với các quốc gia Liên minh châu Âu (EU), đã hình thành lập trường riêng về một giải pháp hòa bình và sẽ chuyển lập trường này cho Mỹ trong thời gian tới. Theo ông, công việc hiện đang được tiến hành song song đối với ba văn kiện quan trọng gồm: thỏa thuận khung, gói đảm bảo an ninh và kế hoạch tái thiết hậu chiến.

Trong khi đó, Điện Kremlin khẳng định chưa nắm rõ phiên bản cập nhật của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, đồng thời cho rằng nhiều điều khoản trong kế hoạch có thể không phù hợp đối với Moscow.