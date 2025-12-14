Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine theo điều 5 NATO

Quỳnh Như

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý, dựa trên Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Axios đưa tin.

Axios dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết, các cố vấn của Tổng thống Trump, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh tại Berlin vào thứ Hai (15/12) để cố gắng đạt được thỏa thuận về kế hoạch hòa bình của Mỹ tại Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng đưa ra cho Ukraine một sự đảm bảo dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO, điều này sẽ được Quốc hội thông qua và có tính ràng buộc pháp lý. Ông lưu ý rằng Washington không tìm cách trao cho Kiev "tấm séc trắng", mà là một sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ và thực chất.

"Chúng tôi muốn mang đến cho Ukraine một sự đảm bảo an ninh. Chúng tôi sẵn sàng trình dự luật này lên Quốc hội để bỏ phiếu", quan chức Mỹ cho biết.

tttt.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: GettyImages)

Quá trình đàm phán sẽ bao gồm ba thỏa thuận riêng biệt về hòa bình, đảm bảo an ninh và tái thiết sau xung đột. Theo lời quan chức này, các vòng đàm phán gần đây đã mang lại cho Ukraine một tầm nhìn rõ ràng về "Kịch bản toàn diện sau xung đột".

Theo quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán về phục hồi và tái thiết kinh tế đang tiến triển tích cực. Theo đề xuất hiện tại, xung đột sẽ kết thúc với việc Ukraine giữ chủ quyền đối với khoảng 80% lãnh thổ của mình, nhận được sự đảm bảo an ninh lớn nhất và mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay cùng một gói hỗ trợ kinh tế quy mô lớn.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã khuyên Tổng thống Zelensky không nên vội vàng đạt được thỏa thuận, đặc biệt nếu thỏa thuận đó liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có đồng ý chấp nhận các đề xuất của Mỹ hay không.

Điều 5 của Hiệp ước Tổ chức Bắc Đại Tây Dương quy định rằng, một cuộc tấn công vũ trang chống lại một thành viên NATO sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên và kích hoạt nghĩa vụ buộc các thành viên phải đến hỗ trợ thành viên đó.

Sự hỗ trợ này có thể bao gồm hoặc không bao gồm việc sử dụng vũ lực và có thể bao gồm bất kỳ hành động nào mà các nước Đồng minh cho là cần thiết để khôi phục và duy trì an ninh khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Điều 5 của NATO phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó công nhận quốc gia là nạn nhân của một cuộc tấn công vũ trang có quyền tự vệ cá nhân hoặc tập thể vốn có và có thể yêu cầu các quốc gia khác đến hỗ trợ.

Quỳnh Như
Axios
#Mỹ #Ukraine #NATO #An ninh #Điều 5 #kế hoạch hòa bình #Tổng thống Trump #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục