Mỹ có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine theo điều 5 NATO

TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý, dựa trên Điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Axios đưa tin.

Axios dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết, các cố vấn của Tổng thống Trump, gồm Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh tại Berlin vào thứ Hai (15/12) để cố gắng đạt được thỏa thuận về kế hoạch hòa bình của Mỹ tại Ukraine.

Một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng đưa ra cho Ukraine một sự đảm bảo dựa trên Điều 5 của Hiệp ước NATO, điều này sẽ được Quốc hội thông qua và có tính ràng buộc pháp lý. Ông lưu ý rằng Washington không tìm cách trao cho Kiev "tấm séc trắng", mà là một sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ và thực chất.

"Chúng tôi muốn mang đến cho Ukraine một sự đảm bảo an ninh. Chúng tôi sẵn sàng trình dự luật này lên Quốc hội để bỏ phiếu", quan chức Mỹ cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: GettyImages)

Quá trình đàm phán sẽ bao gồm ba thỏa thuận riêng biệt về hòa bình, đảm bảo an ninh và tái thiết sau xung đột. Theo lời quan chức này, các vòng đàm phán gần đây đã mang lại cho Ukraine một tầm nhìn rõ ràng về "Kịch bản toàn diện sau xung đột".

Theo quan chức Mỹ, các cuộc đàm phán về phục hồi và tái thiết kinh tế đang tiến triển tích cực. Theo đề xuất hiện tại, xung đột sẽ kết thúc với việc Ukraine giữ chủ quyền đối với khoảng 80% lãnh thổ của mình, nhận được sự đảm bảo an ninh lớn nhất và mạnh mẽ nhất từ ​​trước đến nay cùng một gói hỗ trợ kinh tế quy mô lớn.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã khuyên Tổng thống Zelensky không nên vội vàng đạt được thỏa thuận, đặc biệt nếu thỏa thuận đó liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ. Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có đồng ý chấp nhận các đề xuất của Mỹ hay không.