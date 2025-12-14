Đoàn xe quân sự Mỹ bị tấn công ở Syria, Tổng thống Trump tuyên bố gay gắt

TPO - Hai binh sĩ Lục quân Mỹ và 1 phiên dịch dân sự thiệt mạng tại Syria trong vụ tấn công nghi do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện. Quân đội Mỹ cho biết, kẻ tấn công nhắm vào đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria trước khi bị bắn chết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Vụ tấn công xảy ra ngày 13/12, chưa đầy 1 tháng sau khi Syria thông báo đã ký thỏa thuận hợp tác chính trị với liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, nhân chuyến thăm của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Nhà Trắng.

Reuters dẫn thông tin từ ba quan chức địa phương cho biết, đối tượng tấn công là thành viên của lực lượng an ninh Syria. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria nói với truyền hình nhà nước, rằng người này không giữ vai trò lãnh đạo trong lực lượng an ninh.

“Ngày 10/12, một bản đánh giá cho thấy kẻ tấn công có thể mang tư tưởng cực đoan, và quyết định liên quan đến người này dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày mai”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Noureddine el-Baba nói với kênh truyền hình Al-Ikhbariya của Syria.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có “biện pháp trả đũa rất nghiêm khắc”, đồng thời bày tỏ tiếc thương về sự ra đi của “ba người yêu nước vĩ đại”. Khi trả lời báo chí, ông gọi vụ việc là cuộc tấn công “khủng khiếp”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ba lính Mỹ khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Thông cáo của CENTCOM cho biết vụ tấn công do một tay súng đơn lẻ thực hiện, khi “các binh sĩ đang tiến hành cuộc tiếp xúc với lãnh đạo then chốt” tại thành phố Palmyra, miền trung Syria. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth viết trên mạng xã hội rằng “các lực lượng đối tác” đã tiêu diệt kẻ tấn công.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy nhiều khả năng IS đứng sau vụ việc, dù nhóm vũ trang này chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

Theo quan chức này, vụ việc xảy ra tại khu vực mà Chính phủ Syria không kiểm soát.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn an ninh cho biết, hai quân nhân Syria bị thương trong vụ tấn công. Nguồn tin nói với SANA rằng trực thăng Mỹ đã đưa những người bị thương về căn cứ của Mỹ tại khu vực Al-Tanf của Syria, gần biên giới Iraq.

Trong những tháng gần đây, liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ tại Syria nhằm vào IS, thường với sự tham gia của lực lượng an ninh Syria. Tháng trước, Syria triển khai chiến dịch toàn quốc, bắt giữ hơn 70 người bị cáo buộc có quan hệ với nhóm này.