Thế giới

Google News

Trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine bí mật gặp lãnh đạo FBI

Minh Hạnh

TPO - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov được cho là đã có các cuộc gặp bí mật với lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Điều này đã gây lo ngại cho các quan chức phương Tây, khi họ chưa biết ý định hoặc mục tiêu đằng sau các cuộc gặp này.

c6ff4d84e039f7a0deba31cf097c9084.jpg
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov. (Ảnh: Pravda)

Theo tờ Washington Post, trong vài tuần qua, ông Umierov đã bay đến Miami ít nhất ba lần để đàm phán với các thành viên trong nhóm trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, trong thời gian ở Mỹ, ông Umierov cũng đã có các cuộc gặp kín với Giám đốc FBI Kash Patel và cấp phó Dan Bongino.

Một số người cho rằng, ông Umierov và các quan chức Ukraine khác đã tiếp cận ông Patel và ông Bongino với hy vọng được ân xá khỏi bất kỳ cáo buộc tham nhũng nào mà họ có thể phải đối mặt.

Những người khác lo ngại, kênh liên lạc mới được tạo ra này có thể được sử dụng để gây áp lực lên chính phủ của ông Zelensky nhằm buộc họ chấp nhận một "thỏa thuận hòa bình" do chính quyền Tổng thống Trump đề xuất.

Bà Olha Stefanishyna - Đại sứ Ukraine tại Mỹ - xác nhận ông Umierov đã gặp gỡ lãnh đạo FBI. Bà nói với tờ Washington Post, rằng ông Umierov "chỉ thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia" mà không thể công khai.

Một quan chức FBI cho biết, các cuộc gặp với ông Umierov đã thảo luận về những vấn đề liên quan đến lợi ích chung của hai nước trong việc thực thi pháp luật và an ninh quốc gia.

Vấn đề tham nhũng trong giới quan chức cấp cao của Ukraine đã được nêu ra tại một trong các cuộc gặp nhưng không phải là chủ đề chính, quan chức FBI lưu ý.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, "giới chức Mỹ thường xuyên liên lạc với các lãnh đạo thế giới về những vấn đề an ninh quốc gia cùng quan tâm".

Không chỉ Ukraine, nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống Trump còn thảo luận với cả Nga để tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận chấm dứt xung đột, quan chức này nói.

Minh Hạnh
Washington Post
#Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov #Mỹ #Ukraine #Nga #FBI #đàm phán

