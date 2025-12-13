Ukraine tấn công máy bay vận tải quân sự Nga ở Crimea

TPO - Máy bay tấn công không người lái của Ukraine đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự An-26 cùng hai trạm radar của Nga ở Crimea.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, đơn vị đặc nhiệm Prymary vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thiết bị quân sự Nga ở Crimea.

Theo DIU, UAV đã đánh trúng chiếc An-26 tại sân bay Kacha ở Crimea đúng thời điểm động cơ máy bay vừa khởi động. Đòn tấn công khiến phần cánh trái và động cơ bị phá hủy.

Ngoài ra, UAV của Ukraine còn tấn công hai trạm radar của Nga, gồm hệ thống cảnh giới 55Zh6M Nebo-M và radar 64N6E được ngụy trang trong mái vòm bảo vệ.

Việc Ukraine vô hiệu hóa những khí tài này sẽ gây ra tổn thất đáng kể đối với hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Nga ở Crimea. Sự suy giảm năng lực vận tải quân sự cùng khả năng giám sát hàng không khiến Nga đối mặt với khoảng trống trong cảnh báo sớm, đồng thời cho thấy các đòn tập kích bằng UAV của Ukraine ngày càng hiệu quả và khó ngăn chặn.

Được biết, An-26 là máy bay vận tải quân sự thời Liên Xô, bay thử lần đầu năm 1969 và được đưa vào phục vụ năm 1975. Máy bay có phi hành đoàn 5-6 người và khả năng chở hàng lên đến 5,5 tấn. Máy bay có tốc độ tối đa đạt 540 km/h và tầm hoạt động lên tới 2.500 km.

Trong khi đó, Nebo-M là radar cảnh giới đời mới nhất của Nga, do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Vô tuyến Nizhny Novgorod (NNIIRT) trực thuộc Almaz-Antey thiết kế, chế tạo.

Radar được thiết kế để tự động phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo, máy bay tàng hình hoặc máy bay không người lái cũng như mục tiêu siêu thanh.

Trong chế độ quét từng khu vực, Nebo-M có thể theo dõi đến 20 mục tiêu đạn đạo ở khoảng cách lên đến 1.800 km và độ cao 1.200 km.

Đài radar Nebo-M có thể vận hành trong mọi điều kiện khí hậu có nhiệt độ từ -50 đến 50°C, độ ẩm không khí tới 98% và tốc độ gió tới cấp 6 (45 m/s), tại độ cao 1.000 m so với mực nước biển.

Hệ thống 64N6E là radar giám sát/trinh sát tầm xa, được tình báo Ukraine mô tả là "đôi mắt" cung cấp dữ liệu mục tiêu cho các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga.

Hệ thống này có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ở khoảng cách tới 1000 km và tên lửa hành trình ở khoảng cách 300 km.