Người lính

Google News

Bộ đội Quân khu 2 tập huấn sơ cấp cứu giữ lại sự sống trong tình huống khẩn cấp

Đức Anh

Trong buổi tập huấn, các chuyên gia đã hướng dẫn thực hành và truyền tải những kỹ năng cốt lõi giúp cán bộ, chiến sĩ xử trí hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp.

Ngày 9/12, tại Sư đoàn 316 (Quân khu 2), chương trình tập huấn cấp cứu ban đầu dành cho cán bộ, nhân viên chuyên môn và chiến sĩ đã được tổ chức với sự phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, trang bị những kỹ năng xử trí cấp cứu cơ bản nhưng có tính quyết định trong “thời điểm vàng”, khi mỗi hành động đúng và kịp thời có thể bảo toàn tính mạng cho đồng đội và nhân dân.

Chương trình diễn ra trong không khí thi đua hướng về kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. Sự kiện càng ý nghĩa khi góp phần nâng cao sức khỏe, bản lĩnh và năng lực ứng phó của lực lượng vũ trang trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cũng như hỗ trợ nhân dân trong thiên tai, thảm họa.

5.jpg
Chiến sỹ thực hành tập ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt trên mô hình người lớn, trẻ em

Đại tá Đỗ Xuân Phúc, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 (Quân khu 2) khẳng định công tác quân y thời gian qua đã có nhiều bước tiến, góp phần chăm sóc sức khỏe bộ đội, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ - cứu nạn và hỗ trợ y tế cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. Trước yêu cầu mới, cán bộ, nhân viên chuyên môn cần được cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng xử trí các tình huống bất thường về sức khỏe, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh và sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ.

4.jpg

Theo Đại tá Đỗ Xuân Phúc, lớp tập huấn “Cấp cứu ban đầu cho cán bộ, nhân viên chuyên môn” mang ý nghĩa thiết thực, giúp lực lượng của Sư đoàn nắm chắc kiến thức, kỹ thuật mới, rèn luyện khả năng xử lý tình huống trong thực tiễn. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm giữa Sư đoàn 316 và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương trong chương trình “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì bình yên cuộc sống”.

Ông Phạm Văn Học, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho hay, việc phối hợp tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu được xác định là nhiệm vụ mang tính chiến lược, giúp nâng cao kỹ năng xử trí trong những tình huống cấp cứu, nơi từng phút giây đều có thể quyết định sự sống. Trong môi trường quân đội với cường độ huấn luyện cao và nhiều nguy cơ tai nạn, người có mặt đầu tiên thường là đồng đội, vì vậy trang bị kỹ năng đúng và dễ áp dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
6.jpg
Các chuyên gia đã hướng dẫn thực hành và truyền tải những kỹ năng cốt lõi giúp cán bộ, chiến sĩ xử trí hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp

Trong buổi tập huấn, các chuyên gia đã hướng dẫn thực hành và truyền tải những kỹ năng cốt lõi giúp cán bộ, chiến sĩ xử trí hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp. Các chiến sĩ trẻ Sư đoàn 316 được trực tiếp thực hành những kỹ năng cấp cứu quan trọng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ Hệ thống Y tế Hùng Vương. Từng tốp chiến sỹ thực hành tập ép tim ngoài lồng ngực và thổi ngạt trên mô hình người lớn, trẻ em. Mỗi động tác đều được chỉnh sửa tỉ mỉ: bàn tay đặt ở đâu, lực ấn ra sao, nhịp ép phải đều và nhanh thế nào. Ngoài ra, nhóm chiến sĩ thực hành xử lý hóc dị vật bằng thủ thuật Heimlich, người làm - người hỗ trợ - người quan sát, ai cũng chăm chú như đang đứng trước một tình huống thật. Không khí nghiêm túc nhưng gần gũi, vừa căng thẳng vừa hào hứng, bởi mọi người hiểu rằng những kỹ năng này rất quan trọng trong việc cứu đồng đội trong giây phút sinh tử.

Đức Anh
#quân khu 2 #cấp cứu #tập huấn #quân đội #sức khỏe #kỹ năng

