Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Phú Thọ gỡ khó dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Đức Anh

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu các nhà thầu thi công tuyến Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu tăng tốc thi công, nhất là trong mùa khô, đồng thời đề nghị các địa phương dứt điểm vướng mắc mặt bằng và vận động người dân đồng thuận để dự án có mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thông tin từ UBND tỉnh Phú Thọ, ngày 4/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, đến thời điểm này, tổng giá trị thi công đạt hơn 509 tỷ đồng, tương đương 30,56% hợp đồng. Trên toàn tuyến, nhà thầu đang triển khai 11 mũi thi công; đã đào nền đường được hơn 20km, đạt 65% khối lượng, trong đó đắp nền K95 đạt 46%, nền K98 đạt 26%. Hệ thống thoát nước cũng được đẩy nhanh với hơn 8.000 đốt cống các loại đã hoàn thiện. Hầm chui dân sinh hoàn thành 3/4 vị trí, các hạng mục cầu đã thi công tại 18/20 điểm. Nhà thầu dự kiến tổ chức thảm bê tông nhựa từ ngày 12/12.

image005.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu. Ảnh: Nguyễn Hải.

Về giải ngân, dự án đã thanh toán 1.402 tỷ đồng, đạt hơn 60% tổng vốn bố trí. Riêng năm 2025, giải ngân chậm do vướng mắc mặt bằng, khiến chủ đầu tư phải đề xuất điều chỉnh 131,5 tỷ đồng vốn sang giai đoạn 2026 – 2030.

Báo cáo của chủ đầu tư nêu rõ, giải phóng mặt bằng đang là điểm nghẽn lớn nhất. Một số địa phương bàn giao mặt bằng chậm do hồ sơ đất đai chưa hoàn thiện, diện tích thực tế khác so với giấy chứng nhận, vướng tái định cư hoặc người dân chưa đồng thuận giá bồi thường.

Kiểm tra tại các vị trí vướng mắc như Đồi Cỏ Mơ (Lương Sơn) và đoạn Km30+200 (Kỳ Sơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt trong mùa khô, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm an toàn lao động. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án bám sát công trường, kịp thời báo cáo UBND tỉnh khi có phát sinh; đồng thời giao chính quyền các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng sạch.

Đức Anh
#Phú Thọ #đường liên vùng #cao tốc #Hòa Bình #Mộc Châu #giải phóng mặt bằng #thi công

Xem thêm

Cùng chuyên mục