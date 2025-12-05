Nhiều gia đình trẻ chọn cách yêu thương bằng bảo hiểm nhân thọ

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống, những người thuộc "thế hệ sandwich" – vừa gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ, vừa lo toan cho con cái đã lựa chọn bảo hiểm nhân thọ làm “kế hoạch B” để đảm bảo một tương lai an toàn.

Anh Nam, 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, luôn mong muốn đem đến cho vợ và con một cuộc sống đầy đủ, ổn định. Nhưng điều khiến anh trăn trở hơn cả là câu hỏi: nếu một ngày anh gặp rủi ro lớn, liệu gia đình có đủ vững vàng để tiếp tục hành trình? Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định tham gia một gói bảo hiểm nhân thọ kết hợp giữa bảo vệ và tích lũy, với mong muốn dù điều gì xảy ra, gia đình anh vẫn được bảo vệ. “Bảo hiểm không giúp mình tránh khỏi rủi ro, nhưng cho mình sự bình thản khi biết đã có điểm tựa tài chính”, anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Nam cũng là lựa chọn chung của nhiều gia đình trẻ hiện nay. Thay vì chỉ lo toan cho những nhu cầu ngắn hạn, họ coi bảo hiểm nhân thọ như một phần trong kế hoạch tài chính trung và dài hạn, vừa bảo vệ người thân trước rủi ro, vừa tạo nền tảng tài chính cho các cột mốc lớn của cuộc đời.

Bảo vệ gia đình với bảo hiểm nhân thọ.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ những người thân yêu, Techcombank cùng AIA đã giới thiệu các giải pháp kết hợp bảo vệ và tích lũy gồm Khỏe Trọn Vẹn Vượt Trội, Khỏe Bình An Vượt Trội, Vững Tương Lai Vượt Trội.

Đây là các gói bảo hiểm nhân thọ toàn diện, vừa đóng vai trò là “lá chắn” tài chính trước rủi ro lớn, vừa giúp tài sản được gia tăng một cách an toàn hiệu quả với lãi suất đảm bảo xuyên suốt hợp đồng và các khoản thưởng hấp dẫn.

Sản phẩm được thiết kế linh hoạt cho mọi lứa tuổi (từ 30 ngày - 70 tuổi), từ gia đình trẻ đang gây dựng sự nghiệp đến những người muốn chuẩn bị chắc chắn cho tuổi hưu trí. Khách hàng được lựa chọn phương thức đóng phí đa dạng tùy theo khả năng tài chính.

Anh Nam sau khi tham gia bảo hiểm Vững Tương Lai Vượt Trội đã chia sẻ: “Điều tôi đánh giá cao là sự linh hoạt. Tôi có thể chủ động lựa chọn mức độ bảo vệ theo đúng mối lo của mình. Ngoài ra, việc thanh toán phí bảo hiểm bằng tài khoản Techcombank còn giúp tôi được hoàn lại một phần phí bảo hiểm trong năm đầu tiên – một ưu đãi rất thiết thực. Quan trọng hơn cả, khoản phí đóng vào không mất đi, mà tiếp tục sinh lời với mức lãi suất đầu tư thực tế, không thấp hơn lãi suất cam kết. Với tôi, đây không chỉ là một kế hoạch bảo vệ, mà còn là một tài sản đang lớn dần cùng gia đình.”

Theo các chuyên gia, việc mua bảo hiểm nhân thọ từ khi còn trẻ và khỏe mạnh mang lại nhiều lợi thế: phí bảo hiểm thấp hơn, quyền lợi bảo vệ cao hơn và hiệu quả tích lũy cao hơn. Đây cũng là một cách kỷ luật tài chính khôn ngoan, giúp người trẻ tạo thói quen dành dụm đều đặn cho các mục tiêu lớn như kết hôn, học vấn cho con cái, mua nhà hay chuẩn bị kế hoạch hưu trí.

Với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ linh hoạt, Techcombank mong muốn khách hàng không chỉ được bảo vệ trước rủi ro, mà còn chủ động xây dựng một tương lai tài chính vững chắc cho gia đình.”

Trước những biến động trong cuộc sống, bảo hiểm nhân thọ tích lũy và đầu tư trở thành minh chứng cho tình yêu thương. Bởi yêu thương gia đình không chỉ là sự chăm lo hiện tại, mà còn là sự chuẩn bị vững vàng cho tương lai. Với sự đồng hành của Techcombank và AIA, hành trình yêu thương ấy sẽ thêm phần an tâm và bền vững.

Techcombank và AIA luôn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình bảo vệ người thân yêu.

