Giá vàng thế giới ‘giằng co’

TPO - Giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/12 gần như đi ngang khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ bật tăng, làm lu mờ tác động hỗ trợ từ đồng USD suy yếu.

Theo dữ liệu sáng 5/12, giá vàng giao ngay nhích 0,1% lên 4.210,49 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 2 trên sàn Mỹ tăng 0,2% lên 4.243 USD/ounce.

Chuyên gia Edward Meir của Marex nhận định: Lợi suất trái phiếu tăng đang tạo áp lực lên vàng, trong khi chỉ số USD suy yếu giúp giá có thêm phần hỗ trợ.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục đi lên, trong bối cảnh chỉ số USD chạm đáy một tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/12 gần như đi ngang.

Khảo sát của Reuters với hơn 100 chuyên gia kinh tế cho thấy phần lớn dự báo Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản lãi suất chủ chốt tại cuộc họp ngày 9-10/12, nhằm hỗ trợ thị trường lao động đang chậm lại. Việc hạ lãi suất thường mang lợi thế cho vàng.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng giá vàng khó bứt phá trong ngắn hạn. “Từ nay đến tuần tới, thị trường sẽ không biến động quá nhiều. Vàng có thể sẽ giao dịch trong biên độ hẹp và khó quay lại vùng đỉnh gần 4.400 USD trong năm nay”, chuyên gia Meir nhận định.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giảm mạnh 2,6% còn 56,96 USD/ounce sau khi vượt mốc kỷ lục 58,98 USD/ounce trong phiên trước đó. Bạc đã tăng gần 97,3% từ đầu năm đến nay nhờ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấu trúc, lo ngại về thanh khoản và việc được đưa vào danh sách khoáng sản thiết yếu của Mỹ.

Giá bạch kim lùi 1,7% xuống 1.642,67 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,4% còn 1.440,57 USD/ounce.