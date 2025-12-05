Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Duy trì số dư tài khoản, trúng iPhone 17 cùng OCB

P.V

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa triển khai chương trình khuyến mãi “Số dư đủ đầy – Nhận quà như ý” dịp cuối năm, mang đến cho khách hàng cơ hội trúng iPhone 17 cùng hàng nghìn quà tặng voucher mua sắm và sản phẩm công nghệ cao cấp… chỉ bằng việc duy trì số dư tài khoản đến hết ngày 31/01/2026.

image001.jpg
Hàng loạt quà tặng và voucher đang chờ đón khách hàng chỉ với việc duy trì số dư tài khoản trong chương trình “Số dư đủ đầy – Nhận quà như ý”.

Theo đó, để tham gia chương trình, khách hàng chỉ cần đạt số dư bình quân trong tài khoản từ 20 triệu đồng là đã có cơ hội nhận được giải thưởng đặc biệt - iPhone 17 cùng hàng loạt quà tặng như Ipad, Airpods 4... Song song đó, OCB cũng tung “cơn mưa” voucher giá trị tại các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại khác.

Một điểm cộng lớn của chương trình lần này là mỗi khách hàng có thể chủ động trong việc gia tăng cơ hội trúng thưởng của mình thông qua việc duy trì số dư cao hoặc mở thêm các sản phẩm tài chính của OCB trong suốt thời gian tham gia chương trình. Cụ thể, số dư bình quân trong tài khoản càng cao và duy trì càng lâu, số lượng mã dự thưởng khách hàng nhận được sẽ càng nhiều, đồng nghĩa với việc xác suất trúng các giải thưởng giá trị càng lớn. Bên cạnh đó, việc sử dụng kết hợp các sản phẩm, dịch vụ khác của OCB như: mở thẻ tín dụng, đăng ký các gói vay hoặc tham gia các giải pháp tài chính toàn diện cũng sẽ giúp khách hàng tích lũy thêm mã dự thưởng. Điều này không chỉ gia tăng vận may mà còn giúp khách hàng trải nghiệm sâu hơn hệ sinh thái tài chính đa dạng và tiện lợi của ngân hàng.

Với chương trình ‘Số dư đủ đầy – Nhận quà như ý’, khách hàng không cần phải thực hiện bất kỳ điều kiện nào ngoài việc duy trì số dư tài khoản ổn định. Hình thức này giúp khách hàng dễ dàng tham gia mà không tốn thời gian hay chi phí. Thông qua đó, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, không chỉ thông qua các sản phẩm tài chính tiện ích mà còn qua những chương trình khuyến mãi, tri ân đặc biệt”. Đại diện Lãnh đạo OCB chia sẻ.

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, các kỳ quay số trúng thưởng sẽ được ngân hàng tổ chức vào cuối mỗi tháng và công bố công khai trên các kênh truyền thông chính thức như website, fanpage và ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi và kiểm tra kết quả một cách nhanh chóng, thuận tiện.

“Tôi đánh giá đây là một chương trình thú vị của OCB. Bình thường tôi khá bận nên ít có thời gian tham gia các chương trình khuyến mãi của ngân hàng, nhưng với chương trình ‘Số dư đủ đầy – Nhận quà như ý’ thì khác. Chỉ cần duy trì số dư tài khoản là vừa quản lý tài chính tốt hơn, vừa có cơ hội nhận quà mà không phải làm gì phức tạp, lại còn dễ dàng tiếp cận thêm nhiều dịch vụ tiện ích khác của OCB, nên cảm giác hào hứng hơn hẳn.” Anh Hoài Phương – 32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Tp. HCM cho biết.

P.V
#OCB #khuyến mãi #iPhone 17 #quà tặng #voucher #tài chính

