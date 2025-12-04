Chứng khoán tăng 7 phiên liên tiếp

TPO - Thị trường chứng khoán hôm nay (4/12) nối dài chuỗi tăng, với 7 phiên liên tiếp VN-Index đi lên. Các mã trụ thay nhau dẫn dắt chỉ số. Khối ngoại phát tín hiệu tích cực mua ròng 3 phiên trở lại đây.

Thị trường duy trì khởi sắc với phiên tăng thứ 7 liên tiếp, thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch HoSE hơn 25.000 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là “xương sống” của VN-Index, với MBB trở thành điểm sáng nổi bật nhất phiên.

MBB tăng 4,68% lên 25.700 đồng, ghi nhận hơn 80 triệu cổ phiếu được sang tay - cao nhất thị trường. Mã này còn ghi nhận dòng tiền ngoại mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng, khiến mã này trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ phiên giao dịch.

Các mã ngân hàng khác như HDB, LPB, STB, TCB và ACB cũng đồng loạt tăng trên 1%, góp phần củng cố mức tăng chung của chỉ số.

Thị trường chứng khoán nối dài chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp.

Dù bộ ba “họ Vingroup” gồm VHM, VIC, VRE chịu áp lực điều chỉnh nhẹ, nhưng sự bùng nổ của các midcap cùng ngành đã đủ giữ nhịp cho thị trường và lan tỏa tâm lý tích cực. DXG, DIG, PDR, CEO, VPI hay TAL đồng loạt bứt tốc, trong đó một số mã duy trì mức tăng trên 3-4%.

Song song bất động sản, nhóm chứng khoán tiếp tục khởi sắc khi kỳ vọng thanh khoản hệ thống cải thiện. VIX tăng hơn 3%, SHS tăng gần 3%, MBS tăng 1,7%, trong khi các cổ phiếu đầu ngành SSI, HCM, VCI đều duy trì sắc xanh.

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 25.300 tỷ đồng, VN30 chiếm hơn 14.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào nhóm dẫn dắt. Số mã tăng gấp hơn hai lần số mã giảm, phản ánh sự lan tỏa rõ rệt ở nhiều nhóm ngành. Cổ phiếu thép cũng hồi phục tốt, với HPG tăng gần 2% cùng thanh khoản thuộc nhóm cao nhất thị trường, trong khi NKG và HSG đều duy trì sắc xanh.

Khối ngoại giữ nhịp mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, tổng giá trị hơn 1.089 tỷ đồng. Ngoài MBB, các mã như HPG, VIC và TCB cũng nằm trong nhóm được mua ròng mạnh. Ngược lại, lực bán xuất hiện ở VHM, MSN và VIX, nhưng không đủ tạo áp lực đáng kể lên thị trường.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,47 điểm (0,32%) lên 1.737,24 điểm. Chỉ số đang tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.750-1.760 điểm. HNX-Index tăng 2,64 điểm (1,02%) lên 262,31 điểm. UPCoM-Index tăng 0,78 điểm (0,65%) lên 120,94 điểm.