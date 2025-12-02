Sức nóng thoái vốn tác động gì tới cổ phiếu?

TPO - VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên hôm nay (2/12). Trong bối cảnh thị trường thiếu động lực dẫn dắt, diễn biến ở một số cổ phiếu thoái vốn “nóng” lên, đáng chú ý là cổ phiếu của Giày Thượng Đình, VTC Telecom tăng trần 10 phiên liên tiếp.

Nhịp phục hồi xuất hiện trong phiên chiều, khi dòng tiền đột ngột đổ mạnh vào các blue-chips, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Vingroup.

VIC chốt phiên tăng 1,89%, hồi phục gần 3% chỉ trong buổi chiều, thanh khoản dẫn đầu toàn sàn hơn 1.100 tỷ đồng. VHM, VRE cũng đảo chiều tích cực, VRE lấy lại tham chiếu. VPL tiếp tục giữ chuỗi 8 phiên tăng liên tiếp.

Cùng với các mã Vingroup, nhóm ngân hàng cũng bứt tốc. TCB tăng 3,01%, CTG, MBB, HDB cùng tăng trên 1%. Rổ VN30 ghi nhận sắc xanh áp đảo với 20 mã tăng giá, đáng chú ý SAB tăng trần. Tuy nhiên, với tỷ lệ vốn hóa không lớn, nên tác động chỉ cục bộ.

Tuy VN-Index tăng điểm, tình trạng phân hóa vẫn hiện rõ. Trên HoSE, 149 mã giảm so với 144 mã tăng, số cổ phiếu giảm quá 1% còn 60 mã. Điểm sáng đến từ dòng vốn ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài tăng mua ròng vọt lên 846 tỷ đồng, tập trung vào VJC (223,8 tỷ đồng), VIC (148,8 tỷ đồng), TCB (131 tỷ đồng).

VIC tiếp tục đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường.

Nhóm blue-chip kéo VN-Index vượt xa mốc 1.700, nhưng nhiều cổ phiếu vẫn đi lùi hoặc chỉ nhích nhẹ. VPB là mã ảnh hưởng tiêu cực nhất, giảm 1,4% về 28.900 đồng. Phiên hôm nay đánh dấu nhịp đảo chiều mạnh buổi chiều, nhưng thị trường vẫn còn rủi ro ở các midcap (vốn hóa vừa) và nhóm vừa tăng nóng.

Ngoài giao dịch gây chú ý của nhóm Vingroup, trong bối cảnh thị trường thiếu động lực dẫn dắt, lan tỏa, diễn biến ở một số cổ phiếu thoái vốn tiếp tục “nóng” lên. GTD, VTC tăng trần. Trong đó, GTD của CTCP Giầy Thượng Đình có phiên thứ 10 tăng trần liên tiếp, giá cổ phiếu tăng gần 4 lần trong hơn 2 tuần. Ngay sau khi UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch bán đấu giá toàn bộ hơn 68% vốn vào ngày 16/12, cổ phiếu GTD lập tức tăng mạnh.

UBND TP. Hà Nội muốn chuyển nhượng hơn 6,38 triệu cổ phần tại Giày Thượng Đình.

Giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp, CTCP Giầy Thượng Đình cho biết, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và không có biến động bất thường nào ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

“Việc cổ phiếu GTD tăng giá là diễn biến khách quan theo quan hệ cung cầu của thị trường chứng khoán. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu” - doanh nghiệp này khẳng định.

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND TP. Hà Nội sẽ bán đấu giá toàn bộ số cổ phần nêu trên với giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND TP. Hà Nội có thể thu về tối thiểu khoảng 130,8 tỷ đồng. Đợt đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 16/12.

Tương tự, VTC của CTCP Viễn thông VTC - VTC Telecom cũng có phiên thứ 10 tăng trần liên tiếp sau tin thoái vốn Nhà nước. VNPT đăng ký bán toàn bộ hơn 2,1 triệu cổ phần tại VTC Telecom với mức giá khởi điểm hơn 104 tỷ đồng. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 18/11 đến 15h30 ngày 12/12. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 19/12 đến ngày 25/12.

Vừa qua, một số cổ phiếu liên quan “sóng” thoái vốn cũng có diễn biến tích cực, như MSB, ICT, VEC, ABC…

Như các thương vụ trước đó, cổ phiếu gắn với thông tin thoái vốn thường thu hút sự quan tâm vì thường đi kèm giao dịch lô lớn, mức giá thỏa thuận cao hơn thị giá và kỳ vọng doanh nghiệp sẽ thay đổi khi cơ cấu cổ đông chuyển dịch sang khu vực tư nhân. Đây là lý do nhiều nhà đầu tư coi nhóm này như những “câu chuyện đặc biệt” trên thị trường, đặc biệt trong bối cảnh vắng thông tin hỗ trợ.

Tuy nhiên, sóng thoái vốn thường ngắn và độ biến động mạnh. Theo đó, giới phân tích cho rằng, thay vì chạy theo hiệu ứng, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ nền tảng từng doanh nghiệp, triển vọng hậu thoái vốn và tình trạng tài chính, từ đó chọn được những cổ phiếu thật sự có khả năng tạo giá trị lâu dài - thay vì chỉ là sóng ngắn mang tính thời điểm.