VN-Index vượt 1.700 điểm, tài khoản nhiều nhà đầu tư vẫn đi lùi

TPO - Bất chấp chỉ số chính tăng điểm, nhiều nhà đầu tư hôm nay (1/12) lại có cảm giác… tài khoản đang đi ngược chiều. VN-Index tăng gần 11 điểm, đóng cửa lấy lại mốc 1.700 điểm, thế nhưng đà tăng chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu Vingroup.

VIC tăng 3,65%, đóng góp hơn 8 điểm cho chỉ số. VHM, VRE và đặc biệt là VPL cũng đồng loạt tăng mạnh, trở thành “đầu tàu” đưa VN-Index vượt mốc tâm lý 1.700 điểm.

VPL tăng kịch trần, trắng bên bán, nối dài chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp. Cổ phiếu này đã được HoSE đưa ra khỏi danh sách hạn chế margin, trở lại trạng thái được vay ký quỹ sau 6 tháng niêm yết. Thị giá VPL vượt 101.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa đạt khoảng 182.000 tỷ đồng.

Nhóm Vingroup chi phối đà tăng của VN-Index.

Trong khi đó, Vingroup thông báo chốt danh sách vào ngày 8/12 để phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 - đợt phát hành lớn nhất lịch sử doanh nghiệp này và cũng là kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau phát hành, vốn điều lệ của VIC sẽ tăng lên hơn 77.000 tỷ đồng, vượt Hòa Phát và chỉ đứng sau ba ngân hàng lớn nhất về quy mô vốn.

Loạt cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gia tăng đáng kể. Hiện, Forbes ghi nhận ông Vượng sở hữu 24,3 tỷ USD, tiếp tục tăng hạng sau khi lọt top 100 người giàu nhất thế giới, lên vị trí thứ 94.

Trái ngược với nhóm Vingroup, phần lớn thị trường hôm nay lại chùng xuống. Trên HoSE, 178 mã giảm, vượt xa số mã tăng (135). Đây chính là lý do tài khoản nhiều nhà đầu tư đi lùi, dù chỉ số chung đi lên.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp, trong bối cảnh thị trường đang tiến vào giai đoạn chốt NAV (giá trị tài sản thuần). Nhóm VN30 cũng giao dịch khá trầm lắng, ngoại trừ VIC, không cổ phiếu nào có thanh khoản trên 1.000 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng giao dịch trái chiều. SHB, STB, VPB, VCB tăng nhẹ, nhưng TCB, HDB, ACB, CTG lại kéo lùi chỉ số. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực điều chỉnh, SSI giảm 2,44%, SHS giảm 2,38%, VCI giảm 1,04%.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,68 điểm (0,63%) lên 1.701,67 điểm. HNX-Index giảm 2 điểm (0,77%) xuống 257,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,16 điểm (0,13%) lên 119,14 điểm.

Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 316 tỷ đồng, tập trung vào một số cổ phiếu trụ: VHM, VIC, VCB…