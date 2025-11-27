Cổ phiếu một hãng hàng không gây chú ý

TPO - VN-Index nhích thêm gần 4 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp, nhưng lực kéo thực tế gần như chỉ đến từ những cổ phiếu trụ quen thuộc. VJC gây chú ý khi có thời điểm chạm mức giá sàn trong phiên hôm nay (27/11)

Nhóm dẫn đầu tiếp tục ghi nhận đóng góp chủ lực từ các mã Vingroup. VIC đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, top 10 cổ phiếu tích cực nhất còn có VPL, VHM.

Đáng chú ý, HoSE vừa thông báo về việc đưa VPL ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Theo đó, VPL đã niêm yết hơn 6 tháng, không nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch. Cổ phiếu vừa qua ghi nhận chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp, tương ứng mức tăng khoảng 25%, lên 89.500 đồng/cổ phiếu.

Lực kéo gần như chỉ đến từ những cổ phiếu trụ.

Sau khi VPL rời danh sách, số lượng mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE còn 65. Phần lớn rơi vào các trường hợp bị cảnh báo, kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế, báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hoặc chỉ mới niêm yết chưa đủ 6 tháng, như APH, BCG, DLG, HVN, NVL, LDG, OGC, TLH, NVT.

Phiên hôm nay, thanh khoản duy trì ở mức thấp, chỉ quanh 20.500 tỷ đồng. Ngoài diễn biến tích cực ở một số mã trụ, hay cổ phiếu nhóm Gelex, phần còn lại của thị trường tương đối phân hoá.

Động lực quan trọng cho thị trường qua là VJC của Vietjet có thời điểm rơi về mức sàn trong phiên sáng, sau đó thu hẹp đà giảm, đến cuối phiên chỉ còn giảm 2,8%, về mức 202.000 đồng/cổ phiếu. Diễn biến đảo chiều đột ngột của VJC ghi nhận sau thông tin Hội đồng quản trị HDBank đã thông qua chủ trương và phương án bán toàn bộ số cổ phiếu VJC đang sở hữu.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm nay của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 1,01% vốn tại hãng bay này.

Trước khi quay đầu điều chỉnh, VJC có đà tăng ấn tượng, thị giá tăng 54% trong 3 tháng qua, đạt đỉnh 219.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 25/11.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,96 điểm (0,24%) lên 1.684,32 điểm. HNX-Index giảm 0,48 điểm (0,18%) xuống 261,43 điểm. UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,12%) lên 119,36 điểm.