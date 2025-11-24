Ông Phạm Nhật Vượng tiến sát top 100 tỷ phú thế giới

TPO - Nhóm cổ phiếu Vingroup liên tục lập đỉnh, kéo VN-Index đi lên dù thị trường phân hóa mạnh. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 784 triệu USD chỉ trong một ngày, tiến sát nhóm 100 người giàu nhất hành tinh.

VN-Index bật tăng trong phiên đầu tuần, nhưng nhịp đi lên vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm trụ. Sắc xanh của VN-Index được “gồng gánh” chủ yếu bởi nhà Vingroup cùng một số mã dẫn dắt trong rổ VN30 như VJC và VNM, trong khi độ rộng thị trường vẫn khá hẹp, số mã giảm vẫn chiếm ưu thế.

Bộ ba "họ" Vingroup tiếp tục là tâm điểm tác động lên chỉ số. Riêng cổ phiếu VIC đóng góp 8,45 điểm cho VN-Index; VHM và VRE củng cố thêm đà tăng. VIC tăng hơn 4%, tiến sát mốc 240.000 đồng mỗi cổ phiếu, phá đỉnh lịch sử và đưa vốn hóa Vingroup lên gần 930.000 tỷ đồng. VRE tăng kịch trần lên 34.450 đồng; VHM cũng bật 3,42%, áp sát vùng 103.000 đồng.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 784 triệu USD chỉ trong một ngày.

Đà tăng của nhóm này cũng khiến giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, ông đang sở hữu 21,9 tỷ USD, tăng thêm 784 triệu USD chỉ trong một phiên, tương ứng 3,71%, qua đó vươn lên xếp hạng 104 người giàu nhất thế giới.

Ngoài họ Vin, các cổ phiếu VJC và VNM cũng đóng vai trò nâng đỡ quan trọng. VJC tăng 5,24%; VNM tăng 5,18% và là cổ phiếu tác động tích cực thứ ba lên VN-Index. Ở chiều ngược lại, MWG, FPT, STB và HPG dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực.

Sự phân hóa thể hiện rõ trong toàn thị trường. Dù chịu “hiệu ứng lan tỏa” từ nhóm Vingroup, cổ phiếu bất động sản vẫn chìm trong sắc đỏ: CII, DIG, CEO, DXG, HQC, SCR, PDR, GEX… đồng loạt giảm. Nhóm ngân hàng thiếu sự đồng thuận; nhóm chứng khoán diễn biến tương tự.

Tuy nhiên, trong nhóm chứng khoán, TCX bất ngờ lọt top dẫn dắt thị trường. Dù vậy, đóng cửa phiên hôm nay, cổ phiếu này vẫn chưa đưa nhà đầu tư mua IPO “về bờ”. Liên quan, TCX, Chứng khoán TCBS (mã TCX) vừa chốt phương án trả cổ tức, tổng tỷ lệ 25%, gồm 5% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, phần chi cho cổ tức tiền mặt ước hơn 1.155 tỷ đồng.

Phần cổ tức cổ phiếu tương đương phát hành 462,2 triệu cổ phiếu mới theo tỷ lệ 5:1. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của TCBS dự kiến tăng lên hơn 27.735 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,05 điểm (0,79%) lên 1.667,98 điểm. HNX-Index giảm 1,91 điểm (0,73%) xuống 261,22 điểm/ UPCoM-Index tăng 0,24 điểm (0,20%) lên 118,93 điểm.

Thanh khoản tiếp tục sụt giảm, giá trị giao dịch HoSE chỉ hơn 17.200 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn với 1.247 tỷ đồng, tập trung vào VRE, VHM, STB, VIC, MWG…