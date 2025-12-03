Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cổ phiếu ngân hàng ‘lên tiếng’

Việt Linh
TPO - Nhóm cổ phiếu ngân hàng bật tăng mạnh, trở thành trụ chính nâng đỡ VN-Index trong phiên hôm nay (3/12). Lực cầu giúp thanh khoản cải thiện rõ rệt.

Thị trường chứng khoán mở phiên hôm nay với trạng thái thận trọng, thăm dò nhưng nhanh chóng bứt phá khi dòng tiền mạnh mẽ quay lại nhóm ngân hàng. VN-Index có lúc tăng hơn 20 điểm trước khi chốt phiên tại 1.731 điểm, tăng gần 15 điểm, dù áp lực từ các mã họ Vingroup và một số cổ phiếu lớn khiến đà đi lên bị thu hẹp vào cuối phiên.

IMGC1881_znews.jpg
Nhóm ngân hàng bật tăng mạnh, trở thành trụ chính nâng đỡ VN-Index trong phiên hôm nay.

Tâm điểm thị trường nằm ở nhóm ngân hàng khi loạt mã cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh sau thời gian dài tích lũy. CTG gây chú ý nhất với mức tăng hơn 6%, tiến sát giá trần trong bối cảnh VietinBank sắp phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ hơn 44%, được xem là đợt trả cổ tức lớn nhất ngành năm 2025. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2025 - quý I/2026.

VPB, MBB, BID tăng trên 4%. VCB tăng hơn 2%, trong khi TCB, ACB, MSB, LPB… cũng đồng loạt giữ sắc xanh, giúp chỉ số VN30 tăng gần 22 điểm.

Dòng tiền đổ vào nhóm ngân hàng chiếm gần một nửa tổng lực mua chủ động toàn thị trường, đóng góp lớn vào thanh khoản toàn thị trường hơn 28.500 tỷ đồng – mức cao nhất trong hơn một tháng.

Khối ngoại cũng mua ròng gần 3.600 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý là thương vụ thỏa thuận gần 3.300 tỷ đồng cổ phiếu VPL. Nhà đầu tư nước ngoài còn “gom” MBB, VPB, CTG và MWG.

Bên cạnh nhóm cổ phiếu “vua”, ngành bán lẻ ghi nhận diễn biến sôi động, nổi bật với FRT tăng kịch trần và MWG tăng gần 6%, hưởng lợi từ kỳ vọng sức mua mùa lễ hội.

Trong khi đó, nhóm bất động sản phân hóa mạnh khi VIC, VRE giảm điểm, nhưng CEO, KDH, DIG vẫn giữ nhịp tăng. Cổ phiếu hàng không chịu áp lực khi VJC giảm gần 2%.

Dù độ rộng nghiêng về phía tăng và tâm lý nhà đầu tư cải thiện rõ rệt, nhịp thu hẹp cuối phiên cho thấy thị trường vẫn nhạy với lực chốt lời. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,7 điểm (0,86%) lên 1.731,7 điểm. HNX-Index tăng 0,8 điểm (0,31%) lên 259,67 điểm. UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (0,38%) lên 120,16 điểm

Việt Linh
#Chứng khoán #Ngân hàng #VN-Index #Cổ phiếu #Thị trường

