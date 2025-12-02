Lãi suất vọt tăng, Ngân hàng Nhà nước 'bơm tiền' mạnh

TPO - Lãi suất huy động vẫn tiếp tục tăng lan rộng ra các ngân hàng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước 'bơm tiền' mạnh thông qua thị trường mở với hơn 37.700 tỷ đồng ở các kỳ hạn, nhằm ổn định thanh khoản và lãi suất cuối năm.

Xu hướng tăng lãi suất huy động đã diễn ra rất sôi động tại các ngân hàng cổ phần kể từ đầu quý IV đến nay. Mới đây, nhóm ngân hàng quốc doanh bắt đầu có động thái tham gia cuộc đua này.

Cụ thể, theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được VietinBank vừa cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,4%/năm lên 2,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tăng mạnh thêm 0,5%/năm, lên 2,8%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,6%/năm, lên mức 3,9%/năm.

Tuy nhiên, VietinBank vẫn chưa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tại quầy. Theo đó khung lãi suất vẫn dao động từ 1,6%/năm đến 4,8%/năm theo các kỳ hạn.

Lãi suất huy động tiếp tục tăng những ngày cuối năm.

Ngoài tăng lãi suất, nhóm ngân hàng quốc doanh còn tập trung vào các chương trình khuyến mại để hút dòng tiền dịp cuối năm.

Thị trường ngân hàng bước vào giai đoạn cuối năm với xu hướng tăng trở lại của lãi suất huy động. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh áp lực thanh khoản cuối năm tăng mạnh, khi tốc độ tăng trưởng huy động vẫn thấp hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng. Từ đầu tháng 11 đến nay, hầu hết các ngân hàng thương mại tư nhân đã điều chỉnh biểu lãi suất.

Ngày 1/12, Ngân hàng Nhà nước bơm qua thị trường mở hơn 37.709 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn trúng thầu lớn nhất là 91 ngày với 15.000 tỷ đồng, kế đến là 14 ngày với hơn 12.605 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày với hơn 6.318 tỷ đồng và kỳ hạn 28 ngày với hơn 3.785 tỷ đồng…

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 73.923 tỷ đồng trong tuần, đưa tổng mức bơm ròng tháng 11 lên hơn 106.427 tỷ đồng nhằm giữ ổn định thanh khoản cho hoạt động tín dụng cuối năm.

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ nhưng duy trì ở mức 5,3-7%/năm. Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 5,38%/năm, 1 tuần 6%/năm, 2 tuần 6,1%/năm, 1 tháng 6,15%/năm, 3 tháng 7%/năm. Lãi suất liên ngân hàng tuần trước (từ ngày 24-28/11) tăng mạnh ở hầu hết kỳ hạn, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống đang gia tăng.