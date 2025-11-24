Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho khách bị thiệt hại bão lũ

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm áp dụng cho khách hàng đang vay vốn ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 12, 13 và mưa lũ gây ra tại các địa phương khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh triển khai giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng. Các địa phương được hỗ trợ bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng.

Nhiều con bò tại xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bị chết do mưa lũ tràn về khá nhanh. Ảnh: Dân Việt.

Theo đó, đối với dư nợ hiện hữu (bao gồm VND và USD) tại thời điểm 19/11 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm lãi suất cho vay 0,5% - 2% một năm, không thu lãi chậm trả. Bên cạnh đó, ngân hàng điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn, áp dụng từ 19/11 đến 18/2/2026.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ 19/11 đến 31/12 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), ngân hàng giảm lãi suất cho vay 0,5% một năm so với lãi suất tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Ngoài ra, Agribank triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như: cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định của pháp luật và của ngân hàng.

Ngân hàng VPBank cũng vừa công bố triển khai gói hỗ trợ lãi suất với tổng quy mô lên tới 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh, thành trên cả nước.

Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank và thuộc danh sách bị ảnh hưởng bởi bão lũ, được điều chỉnh giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay có thời gian còn lại trên 12 tháng, mức giảm là 1%/tháng - liên tiếp trong 6 tháng; đối với khoản vay ngắn hạn có thời gian còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5%/tháng - trong 3 tháng.

Chương trình được triển khai tại 15 tỉnh thành bị ảnh hưởng bão lụt thời gian qua gồm: Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch VPBank sẽ chủ động liên hệ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục và tiếp nhận hỗ trợ nhanh nhất.

Ngân hàng Bắc Á công bố tổng hạn mức chương trình 3.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ năm 2025. Lãi suất cho vay tối đã giảm 1%/năm áp dụng hết ngày 30/6/2026.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng các đợt bão, mưa lũ lớn từ tháng 7-2025 đến tháng 10/2025, để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Theo đó, các ngân hàng thương mại triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng bị thiệt hại theo các quy định hiện hành. Xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường để khôi phục sản xuất, kinh doanh; giảm lãi suất cho vay từ 0,5% - 2% trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ.