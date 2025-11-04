Khắc phục hậu quả bão lũ: Cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất

TPO - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão, lũ gây ra thông qua cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất và cho vay ưu đãi... giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 9651 ngày 4/11/2025, yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại nhiều khu vực khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do mưa lũ sau các đợt bão số 10, 11 và 12.

Theo đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu nhanh chóng rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại những tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề khắc phục thiệt hại cơ sở vật chất, sớm đưa hoạt động ngân hàng trở lại bình thường để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm trong thời gian 3-6 tháng đối với các khoản dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão.

Cùng với đó, các ngân hàng cần đánh giá lại tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10/2025 để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ phù hợp, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và phí cho khách hàng bị thiệt hại theo quy định hiện hành; đồng thời xây dựng và triển khai các chương trình, gói tín dụng với lãi suất thấp hơn mức cho vay thông thường để hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Các ngân hàng được khuyến khích giảm lãi suất cho vay từ 0,5-2%/năm trong thời gian 3-6 tháng đối với các khoản dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ. Với các trường hợp thiệt hại nặng, tổ chức tín dụng thực hiện xử lý nợ theo quy định tại Nghị định 55/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan.

Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội được giao thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết 347 ngày 24/10/2025 của Chính phủ, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và trường hợp chính sách khác bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế và sản xuất.

Đối với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Những biện pháp đồng bộ này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm vượt qua thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội sau bão lũ.