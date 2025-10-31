Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ

TPO - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đồng bào trong và ngoài nước phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 11, bão số 12 và mưa lũ gây ra.

Ngày 31/10, trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Trưởng Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã ký ban hành Thông báo số 57 về việc tiếp tục vận động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, số 12 và mưa lũ gây ra.

Thông báo nêu rõ, thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra; thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trong và ngoài nước đã rất tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Sự đóng góp quý báu đó đã góp phần giúp nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp đó.

Tuy nhiên, ngay sau cơn bão số 10, các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, số 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân. Nhiều địa phương hiện nay đang gặp muôn vàn khó khăn, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ kịp thời của đồng bào cả nước để sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đồng bào trong và ngoài nước phát huy truyền thống “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 11, bão số 12 và mưa lũ gây ra.

Thông tin cụ thể về phương thức ủng hộ và địa chỉ tiếp nhận tiếp tục được thực hiện theo Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 2/10/2025.

Thông tin và địa chỉ tiếp nhận ủng hộ XEM TẠI ĐÂY.