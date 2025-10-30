Thêm nhiều nghệ sĩ ủng hộ miền Trung

TPO - Ca sĩ Mỹ Tâm, Hòa Minzy và nhiều nghệ sĩ quyên góp, hướng về đồng bào miền Trung trong những ngày bão lũ lịch sử.

Ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào đang gặp bão lũ. Nữ ca sĩ cầu mong bà con quê hương mình bình an, vượt qua lũ lụt và sớm ổn định.

"Tôi đang muốn ủng hộ cứu trợ bà con ở Quảng Nam, Đà Nẵng mà chưa có thông tin cụ thể để chuyển, các bạn nào có vui lòng bình luận dưới bài đăng giúp Tâm. Trước mắt Tâm xin chung tay chia sẻ với bà con ở Huế. Bà con mình cố lên", ca sĩ Mỹ Tâm viết.

Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào đang gặp bão lũ.

Ca sĩ Hoà Minzy ủng hộ 100 triệu đồng cho đồng bào Huế - nơi đang bị lũ lụt. ''Thực hiện theo lời kêu gọi của TP Huế, tôi xin được chia sẻ cùng bà con trong giây phút khó khăn này. Mong bà con sớm bình ổn trở lại'', Hòa Minzy chia sẻ.

Cô cho rằng Huế là nơi rất ý nghĩa trong cuộc đời sự nghiệp. "Huế đã thương và giúp tôi thành công hơn rất nhiều. Vì vậy, cho tôi được ôm lấy bà con lúc khó khăn này nhé!", nữ ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Hòa Minzy cho rằng Huế luôn là nơi rất ý nghĩa trong cuộc đời sự nghiệp của cô.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch cũng ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ. Anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham gia chương trình đầy ý nghĩa hướng về đồng bào sau thiên tai mang tên Tôi! Người Việt Nam do MC Anh Tuấn khởi xướng cùng sự tham gia của dàn anh tài.

"S.T và ê-kíp vẫn muốn góp một phần nhỏ bé của mình - 100.000.000 đồng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế để cùng san sẻ và tiếp sức cho bà con vùng lũ. Mong khán giả vẫn đến ủng hộ chương trình thật nhiệt tình, để tình yêu thương được lan tỏa nhiều hơn nữa. Chúc cho đêm nhạc diễn ra thật ấm áp và thành công!", nam ca sĩ chia sẻ.

Tối 29/10, chương trình Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), với sự tham gia của 2.000 khán giả. Đêm nhạc là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 anh tài - những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

25 anh tài tham gia đêm nhạc gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Đêm nhạc được thực hiện để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, 25 anh tài đồng lòng không nhận cát-xê. Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành, cũng sẽ được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình có phần đấu giá kỷ vật đặc biệt - tấm poster Tôi! Người Việt Nam có đầy đủ chữ ký của 33 anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây được xem là vật phẩm mang giá trị tinh thần to lớn, tượng trưng cho sự gắn kết, đồng lòng của các nghệ sĩ hướng về bà con vùng bão lũ.

Sau nhiều lượt trả giá, tấm poster thuộc về một người hâm mộ Kay Trần. Cô đã chi 180 triệu đồng để sở hữu tấm poster này. Sau phần đấu giá, các anh tài tiếp tục chung tay đóng góp thêm vào quỹ, nâng tổng số tiền quyên góp được trong đêm lên 780 triệu đồng.