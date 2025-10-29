Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Phim đầu tay của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở lại rạp

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng loạt phim điện ảnh Việt được chiếu miễn phí nhằm chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, trong đó có "Người trở về" - tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra từ 15-20/11 trên toàn quốc. Tuần phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm chiếu phim quốc gia cùng các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện.

Tuần phim dự kiến chiếu miễn phí 19 phim nổi bật của điện ảnh Việt như Mưa đỏ, Đào, phở và piano, Mùi cỏ cháy, Bình minh đỏ, Hoa nhài, Truyền thuyết Quán Tiên, Hà Nội 12 ngày đêm, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

muado2jpg-1757080142362-ezgifcom-webp-to-jpg-converter.jpg
mui-co-chay.jpg
23-02-2024-khan-gia-tphcm-da-co-the-xem-dao-pho-va-piano-d093c9ae.jpg
sa-chau-thuong-16511120334801912233929.jpg
Nhiều phim khai thác đề tài chiến tranh được chiếu trở lại.

Dịp này, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền có hai tác phẩm được giới thiệu tới công chúng. Ngoài tác phẩm Mưa đỏ gây sốt trong dịp đại lễ 2/9, phim Người trở về cũng được giới thiệu tới khán giả toàn quốc. Người trở về là tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn.

Người trở về là bộ phim nhựa về đề tài hậu chiến của Hãng phim Điện ảnh Quân đội, do đạo diễn Đặng Thái Huyền thực hiện. Phim lần đầu được ra mắt 10 năm trước, vào dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Người trở về là tác phẩm điện ảnh được nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền chuyển thể từ truyện ngắn Người về bến sông Châu của nhà văn Sương Nguyệt Minh. Phim xoay quanh nhân vật Mây (Lã Thanh Huyền) - y tá chiến trường đã có giấy báo tử nhưng đột ngột trở về quê hương vào đúng ngày người yêu đi lấy vợ.

1441094708-1440973647-phim-7489.jpg
Người trở về của đạo diễn Đặng Thái Huyền trở lại rạp.

Tuy nhiên, Mây từ chối ý định “cùng nhau làm lại từ đầu” của San (Phạm Tiến Lộc). Đau đớn với vết thương từ chiến trường và tình cảnh lỡ làng, Mây đã chọn cho mình cách sống lặng lẽ với nỗi cô đơn bên chính bến đò quê. Cũng đúng lúc này, anh lính trinh sát Quang (Trương Minh Quốc Thái) mà Mây gặp ở chiến trường đã tìm về tận quê để gặp cô. Những tưởng Mây sẽ hạnh phúc bên người mới nhưng chiến tranh đã lấy mất khả năng làm mẹ của Mây. Một lần nữa, cô phải chịu đau khổ, cô đơn.

Nỗi đau của Mây cũng chính là những gì mà những người phụ nữ Việt Nam miền Bắc sau chiến tranh 1975 phải chịu đựng. Đây cũng là điều mà nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền muốn chuyển tải đến công chúng thông qua tác phẩm Người trở về.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, trong khuôn khổ Tuần phim chào mừng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 dự kiế diễn ra hoạt động giao lưu với các đoàn làm phim tại 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ.

Gia Linh
#đạo diễn Đặng Thái Huyền #Người trở về #Liên hoan phim Việt Nam #tuần phim #chiếu phim miễn phí #toàn quốc #phim Việt Nam #phim chiến tranh

