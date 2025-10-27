Làm mới ‘Còn gì đẹp hơn’

TPO - Với bản phối mới hòa quyện làn điệu dân ca Bắc Bộ "Bèo dạt mây trôi" cùng giai điệu giao hưởng hiện đại, MV "Còn gì đẹp hơn" mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho ca khúc từng gây “sốt” dịp Quốc khánh 2/9.

Ca khúc Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc, đặc biệt trong dịp đại lễ 2/9. Với mong muốn tiếp tục nối dài những khoảnh khắc, cảm xúc trong dịp đại lễ, ông Nguyễn Thanh Hải và ê-kíp thực hiện MV cover ca khúc Còn gì đẹp hơn.

“Âm nhạc là món ăn tinh thần, sự thành công của mỗi tác phẩm không chỉ nằm ở lượng view hay doanh thu, mà còn ở chỗ sẽ truyền đạt được ý nghĩa gì, chạm tới cảm xúc gì của người nghe. Chúng tôi muốn góp một tiếng nói, niềm đam mê, câu chuyện lịch sử, món ăn tinh thần của A80”, ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Ca khúc của nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng được phối lại với giai điệu của Bèo dạt mây trôi.

MV ca khúc được hai ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa thể hiện trên nền bản phối mới do nhạc sĩ Vũ Quang Trung thực hiện. Ông đồng thời là Giám đốc âm nhạc và đạo diễn của MV. Khác với phiên bản mộc mạc của Nguyễn Hùng, MV mở đầu bằng những giai điệu dân ca Bắc Bộ qua làn điệu Bèo dạt mây trôi, mang lại cảm giác bình yên, sâu lắng trước khi chuyển sang phần cao trào.

“Tôi chia câu chuyện thành ba phần. Phần 1 là hòa bình, lấy hình tượng bình yên của làng quê đồng bằng Bắc Bộ, đó là lý do áp dụng làn điệu Bèo dạt mây trôi. Phần 2 thể hiện tinh thần yêu nước, hy sinh, tranh đấu… với nhịp điệu, dàn dây, trống. Phần 3 mang tinh thần hòa bình, ngợi ca, kết nối thế hệ, tôi kết hợp hình ảnh thiếu nhi với phong cách giao hưởng”, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nói. Theo nhạc sĩ, việc lựa chọn hai ca sĩ có phong cách đối lập cũng là chủ đích để tạo nên sự hòa quyện trong tác phẩm.

Ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và ca sĩ Trần Tuấn Hòa song ca Còn gì đẹp hơn.

Lần đầu thể hiện những giai điệu không đúng sở trường, ca sĩ Triệu Hồng Ngọc lo lắng bản thân không làm được. Tuy nhiên, những lời ca đầy cảm xúc của Còn gì đẹp hơn thôi thúc cô tham gia dự án.

Nữ ca sĩ không áp lực khi thể hiện ca khúc nổi tiếng như Còn gì đẹp hơn. "Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Từ khi bắt đầu làm nghề đến nay không sợ bị so sánh khi hát cover", Triệu Hồng Ngọc chia sẻ.

Ca sĩ Trần Tuấn Hòa cũng chia sẻ niềm tự hào khi thể hiện Còn gì đẹp hơn. Anh khẳng định không áp lực khi cover ca khúc Còn gì đẹp hơn. "Tôi không áp lực bởi bản thân cũng là người toàn hát nhạc xưa. Nếu áp lực tôi sẽ không dám hát, không dám lên sân khấu. Được tham gia dự án là món quà tuyệt vời. Tôi được hát ca khúc rất hay, đầy cảm xúc", ca sĩ Trần Tuấn Hòa nêu. Anh cho biết thêm, bố anh là cựu chiến binh, nên khi thể hiện bài hát, anh cảm nhận rõ “cái giá của hòa bình là bao máu xương của cha anh”.

MV Còn gì đẹp hơn mang đến cảm xúc dung dị, chân thành, kết nối người xem với lịch sử qua âm nhạc. Với cách phối mới lạ, tác phẩm được xem là lời gửi gắm tình yêu Tổ quốc bằng thứ ngôn ngữ giản dị mà sâu sắc.