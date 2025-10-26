Bằng chứng mới về vụ trộm 7 phút gây chấn động

TPO - Bảo tàng Louvre trở lại đón khách tham quan vào sáng 22/10, ba ngày sau vụ trộm trang sức trị giá khoảng 88 triệu euro (hơn 100 triệu USD). Các chuyên gia về tội phạm nghệ thuật cho biết vụ trộm phơi bày những lỗ hổng về an ninh, khiến nước Pháp đau lòng khi nhiều trang sức quý bị đánh cắp.

Tìm ra bằng chứng mới

Sau vụ trộm lấy đi nhiều trang sức quý ở bảo tàng Louvre, bà Laurence des Cars - Giám đốc bảo tàng - xuất hiện trước Thượng viện Pháp hôm 22/10 để trả lời các câu hỏi liên quan.

Trong một cuộc thẩm vấn trực tiếp kéo dài hai giờ, Laurence des Cars thừa nhận khuôn viên Louvre không có cơ sở hạ tầng an ninh chặt chẽ. Bà cho biết chỉ có một camera giám sát nhưng không quay được hình ảnh nghi phạm. Chỉ trong vỏn vẹn 7 phút, bốn nghi phạm đã đột nhập, phá tủ trưng bày và mang đi nhiều món trang sức hoàng gia vô giá mà không gặp bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào. Sau vụ việc, Laurence des Cars xin từ chức nhưng không được cấp trên cho phép.

Bà Laurence des Cars ở phiên điều trần. Ảnh: Reuters.

Nữ giám đốc đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường an ninh như tăng số lượng bảo vệ quanh khu bảo tàng bằng rào chắn, mở rộng và nâng cấp hệ thống giám sát trên toàn bộ khu phức hợp bảo tàng, đề nghị Bộ Nội vụ thành lập một đồn cảnh sát bên trong bảo tàng.

Ngày 23/10, một số bằng chứng được công bố. Công tố viên Paris Laure Beccuau tiết lộ các nhà điều tra đã tìm thấy hơn 150 dấu vết DNA, vân tay và các dấu vết khác tại hiện trường. Những mẫu này được phát hiện từ mũ bảo hiểm, máy cắt góc, găng tay, áo vest và các vật dụng khác mà các tên trộm đã sử dụng và bỏ lại. Các thám tử đang xem xét kỹ lưỡng video trích xuất từ camera quanh bảo tàng và những tuyến đường chính để truy vết.

Theo Guardian, Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin khẳng định hệ thống an ninh đã thất bại khi để kẻ xấu dựng một chiếc thang nâng ngay giữa Paris, đưa đồng phạm vào bảo tàng chỉ trong vài phút và lấy những viên ngọc vô giá. "Điều đó làm xấu đi hình ảnh của nước Pháp", ông Gérald Darmanin nói.

Bảo tàng mở cửa trở lại để đón khách nhưng phòng trưng bày Apollon - nơi xảy ra vụ trộm - vẫn bị khóa. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo đảng cực hữu Jordan Bardella chỉ trích gay gắt chính quyền, gọi đây là “một sự sỉ nhục quốc gia”. Alexandre Portier - người đứng đầu Ủy ban các vấn đề văn hóa của quốc hội Pháp - kêu gọi một cuộc điều tra “để có thể rút ra mọi bài học” và khơi dậy “một sự suy ngẫm chung về cách nước Pháp bảo vệ di sản của mình”.

Trang sức 100 triệu USD đang giấu ở đâu?

Louvre không chỉ là bảo tàng lớn nhất thế giới, mà còn là tấm gương phản chiếu văn hóa Pháp và di sản chung của nhân loại. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati khẳng định vụ trộm này là một vết thương với người Pháp. Giá trị của những món đồ bị mất rất lớn, nhưng tổn thất kinh tế không thể so sánh với mất mát lịch sử mà vụ trộm gây ra.

Theo Bộ Văn hóa Pháp, 8 món trang sức cổ bị lấy đi gồm vương miện, vòng cổ và hoa tai bằng sapphire thuộc bộ sưu tập của Nữ hoàng Marie Amélie và Hoàng hậu Hortense. Tuy nhiên, chiếc vương miện nổi tiếng của Hoàng hậu Eugénie - vợ của Hoàng đế Napoléon III rơi lại trên đường bỏ trốn và được lực lượng an ninh tìm thấy.

Điều bất ngờ là những tên trộm bỏ qua viên kim cương Regent trị giá hơn 60 triệu USD, một trong những báu vật lừng danh của hoàng gia Pháp đang được trưng bày trong cùng phòng triển lãm.

Vương miện nổi tiếng của Hoàng hậu Eugénie rơi ở hiện trường. Ảnh: Getty.

Phòng trưng bày Apollon - nơi xảy ra vụ trộm - là một trong những không gian rực rỡ nhất của Louvre, được xây dựng từ thế kỷ XVII dưới thời vua Louis XIV. Căn phòng là hình mẫu cho đại sảnh gương tại cung điện Versailles, với hàng trăm mét vuông lá vàng dát thủ công.

Chỉ vài ngày sau vụ trộm kinh hoàng, nhiều đồn đoán về nơi cất giữ những món đồ trang sức xa xỉ xuất hiện. Một số chuyên gia cảnh báo các cổ vật có thể sớm bị nấu chảy hoặc vỡ thành nhiều mảnh. Những mảnh nhỏ có thể được bán kèm với vòng cổ, hoa tai hoặc đồ trang sức mới để che giấu hành vi trộm cắp.

Giới chức lo ngại các món trang sức có thể bị tuồn ra thị trường chợ đen quốc tế, nơi các nhà sưu tập tư nhân và giới buôn lậu nghệ thuật sẵn sàng trả giá hàng triệu euro cho những món đồ quý hiếm.

Louvre là viện bảo tàng nghệ thuật và di tích lịch sử nằm bên bờ sông Seine, trung tâm thủ đô Paris. Louvre hiện là một trong những bảo tàng lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Tổng số tác phẩm trưng bày bên trong bảo tàng đạt đến con số 35.000, chia thành 8 bộ sưu tập khác nhau. Tuy nhiên, con số này chưa phải là tất cả, trên thực tế số hiện vật được lưu giữ ở đây nhiều gấp hơn 10 lần số lượng tác phẩm đã được công bố.

Bảo tàng từng chứng kiến không ít vụ trộm. nổi tiếng nhất là vụ mất cắp bức Mona Lisa năm 1911.