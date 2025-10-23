Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc làm điều chưa từng có

TPO - Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị phát hiện từng ngồi lên ngai vàng vua Joseon trong cung điện Gyeongbok. Đây là điều chưa có tiền lệ.

Bà Kim Keon Hee - cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc - bị phát hiện từng ngồi lên ngai vàng của vua Joseon, đặt ở điện Geunjeongjeon (trong cung điện Gyeongbok). Đáng chú ý, đây là chiếc ghế nơi các vị vua từng ngự triều và tiếp sứ thần, không phải chỗ chụp ảnh lưu niệm cho du khách.

Thông tin vụ việc được đưa ra phiên điều trần Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/10. Theo hồ sơ, bà Kim đã đến cung Gyeongbok vào ngày 12/9/2023, đúng thời điểm cung điện đóng cửa. Chuyến thăm này không nằm trong kế hoạch chính thức. Bà Kim Keon Hee đi vào khu vực trung tâm và ngồi lên ngai trong khoảng một, hai phút. Hồ sơ làm việc của cung điện cũng ghi lại sự xuất hiện của cựu đệ nhất phu nhân, kèm chú thích là nhân vật VIP.

Bà Kim Keon Hee đến cung điện Gyeongbok năm 2023.

Theo Nate, Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc đã xác nhận sự việc. "Chuyến thăm cung điện Gyeongbok vào thời điểm đó có liên quan đến việc trùng tu Woldae (tại Gwanghwamun) và một sự kiện chào đón các vị khách nhà nước từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Chuyến tham quan bên trong cung điện không nằm trong kế hoạch. Chiếc ngai mà bà Kim ngồi lên chỉ là bản phục dựng. Chúng tôi xác nhận chưa có tổng thống nào của Hàn Quốc ngồi lên ngai vàng đó", Cục Di sản tuyên bố.

Người tháp tùng bà Kim trong chuyến thăm cung điện là Jeong Yong-seok - Chủ tịch Quỹ Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Người này cũng thừa nhận sự việc khi bị thẩm vấn.

Trước đó, bà Kim bị chỉ trích vì tự ý trưng dụng di tích lịch sử không cho phép công chúng tham quan để thưởng trà với bạn bè.

Điện Geunjeongjeon là bảo vật quốc gia của Hàn Quốc, không mở cửa cho du khách tham quan. Đây là nơi nhà vua thiết triều và diễn ra các hoạt động chính thức của triều đình, đồng thời tiếp đón các sứ thần ngoại bang.

Điện Geunjeongjeon được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, nằm ở trung tâm của một sân lớn hình chữ nhật. Trên đỉnh có một bệ đá hai tầng. Những họa tiết bên trong được trang trí rất tinh xảo và tỉ mỉ, được điêu khắc mô tả rồng và phượng. Đây là điện lớn nhất và hoành tráng nhất trong các kiến trúc của cung Gyeongbok.

Ngai vàng trong điện Geunjeongjeon.

Bà Kim Keon Hee và chồng - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - đều bị điều tra, sau khi ông Yoon bị luận tội và cách chức vì hành động ban bố thiết quân luật cuối năm 2024.

Bà Kim cũng trở thành tâm điểm nhiều vụ bê bối nghiêm trọng, có vụ kéo dài hơn 15 năm qua, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm kỳ tổng thống đầy biến động của ông Yoon. Hồi tháng 8, bà Kim Keon Hee xin lỗi khi trình diện để chịu thẩm vấn về loạt cáo buộc tham nhũng. Bà tự gọi mình là "người vô danh".

Bà Kim Keon Hee sinh năm 1972, theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Kyonggi, sau đó học thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật và lấy bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vừa giảng dạy tại các đại học vừa theo đuổi sự nghiệp trong ngành nghệ thuật, thiết kế. Năm 2007, bà thành lập công ty chuyên về lập kế hoạch triển lãm.

Bà Kim kết hôn với ông Yoon vào tháng 3/2012. Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, bà tiết lộ đã biết ông Yoon từ lâu. Sau khi một người quen mai mối thêm, cả hai gặp gỡ và nhanh chóng tiến đến hôn nhân.