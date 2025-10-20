Vụ trộm chưa tới 10 phút

TPO - Vụ trộm táo tợn hôm 19/10 khiến bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) phải tạm đóng cửa điều tra. Vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập, bảo tàng chật kín khách tham quan.

Vụ trộm chuyên nghiệp

Theo AP, hôm 19/10, một băng trộm đột nhập bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) và nhanh chóng tẩu thoát với những món trang sức vô giá thời Hoàng đế Napoleon.Thông tin vụ trộm và cách ứng phó của bảo tàng liên tục được truyền thông Pháp cập nhật.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp thông báo đã đóng cửa bảo tàng Louvre trong ngày 19/10 sau khi phát hiện bị trộm. Người đứng đầu ngành văn hóa nói bảo tàng phải đóng cửa vì lý do đặc biệt nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

4 tên trộm chuẩn bị thang nâng để đột nhập. Ảnh: AP.

Ngày 20/10, tờ Guardian đăng tải thêm thông tin từ cuộc điều tra của cảnh sát. Nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến cách thức đột nhập và cách băng trộm bán những món trang sức quý.

"Trong một cuộc đột nhập cực kỳ chuyên nghiệp, 4 tên trộm đội mũ trùm đầu dừng lại bên ngoài bảo tàng Louvre, dọc sông Seine. Khoảng 9h30 - nửa tiếng sau khi khách tham quan bắt đầu vào bảo tàng - chúng chờ sẵn ở phía nam tòa nhà, trên một chiếc xe tải có thang nâng và thang kéo dài, trèo lên cửa sổ ban công tầng hai. Các nhà chức trách cho biết nhóm 4 tên trộm đã đột nhập bằng máy mài góc và các công cụ chuyên dụng", Guardian mô tả.

Chúng đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy cắp đồ trang sức, nhưng khi tiếng chuông báo động vang lên, chúng nhanh chóng rời đi và tẩu thoát bằng xe máy. Vào thời điểm xảy ra vụ đột nhập, bảo tàng chật kín khách tham quan. 5 nhân viên bảo tàng đang ở trong hoặc gần phòng trưng bày Apollo dát vàng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, toàn bộ vụ việc diễn ra chưa đầy 10 phút. Ông cho biết đây là hành động của một nhóm giàu kinh nghiệm đã trinh sát địa điểm một cách rõ ràng.

Vương miện của Hoàng hậu Eugénie. Ảnh: Getty Images.

Bộ Văn hóa Pháp cho biết 8 món đồ đã bị đánh cắp, nằm trong loạt trang sức được lưu giữ tại phòng trưng bày Apollon, do Louis XIV xây dựng vào năm 1661.

Vương miện của Hoàng hậu Eugénie - vợ Napoleon III - bị đánh rơi ngoài đường. Món trang sức này được nạm 1.354 viên kim cương và 56 viên ngọc lục bảo. Chúng cũng làm rơi viên kim cương Regent - được Sotheby's định giá hơn 60 triệu USD.

Những món đồ bị đánh cắp khác bao gồm vương miện, hoa tai và vòng cổ bằng đá sapphire từ bộ trang sức của Nữ hoàng Marie-Amélie và Hortense, cùng những món trang sức từ bộ trang sức của Marie-Louise. Chiếc nơ cài áo của Hoàng hậu Eugenie cũng bị lấy cắp. Phụ kiện này được tạo thành từ 2.634 viên kim cương, từng thuộc sở hữu tư nhân tại Mỹ.

Cảnh tượng như trong phim

New York Times nhận định đây là vụ trộm trắng trợn nhất, lấy đi nhiều món đồ quý giá nhất ở bảo tàng Louvre - nơi lưu giữ những bộ sưu tập nghệ thuật quý giá nhất nước Pháp. Các chính trị gia Pháp chỉ trích nhân sự tại bảo tàng vì để xảy ra vụ trộm giữa ban ngày.

Ariel Weil - Thị trưởng Paris - nhận định vụ cướp giống như cảnh trong phim. Ông Weil bày tỏ lo lắng khi băng trộm lấy đi một số báu vật quốc gia. “Đó là những thứ có giá trị nhất, không chỉ về mặt vật chất mà còn liên quan đến giá trị văn hóa, tính biểu tượng”, ông Weil nói trong một cuộc phỏng vấn.

Vụ trộm diễn ra trong chưa đầy 10 phút.

Văn phòng công tố Paris cho biết họ đã mở cuộc điều tra, xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng, bao gồm các vật dụng bị bọn trộm bỏ lại và hình ảnh từ camera an ninh. "Đây là một vụ cướp lớn", Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez phát biểu trên đài phát thanh France Inter sáng 20/10.

Bảo tàng Louvre từng là tâm điểm của nhiều vụ trộm cắp. Năm 1911, kiệt tác Mona Lisa bất ngờ biến mất khỏi khung trưng bày. Kẻ trộm được xác định là Vincenzo Peruggia – cựu nhân viên của bảo tàng. Hai năm sau, bức tranh Mona Lisa được tìm thấy tại Florence (Italy). Vụ trộm này biến bức tranh của danh họa Leonardo da Vinci trở thành tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất hành tinh.

Văn phòng công tố Paris cho biết họ đã mở cuộc điều tra, xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng.

Pierre Rosenberg - Cựu Giám đốc bảo tàng - từng cảnh báo rằng an ninh của bảo tàng Louvre rất “mong manh”. Tuyên bố được đưa ra sau khi bức tranh của bậc thầy hội họa người Pháp Camille Corot bị đánh cắp giữa ban ngày, vào năm 1998.