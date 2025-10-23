Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời

Theo thông tin từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Đỗ Kim Cuông qua đời sáng 23/10.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông sinh năm 1951, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Ông nhập ngũ 1968, từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch Xuân 1968, Xuân 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Năm 1976, ông chuyển ngành, học Đại học Sư phạm Huế, sau đó trở thành cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Những năm cuối đời, nhà văn sống tại Hà Nội.

Chân dung nhà văn Đỗ Kim Cuông.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông nguyên là Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa, Tổng biên tập tạp chí Nha Trang, trưởng Ban đại diện báo Văn nghệ tại Nam Trung Bộ. Ông cũng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa, văn nghệ Ban Tư tưởng văn hóa trung ương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông có nhiều tác phẩm viết về người lính, ông là tác giả của 14 tiểu thuyết và 7 tập truyện ngắn viết về chiến tranh, trong đó có những tiểu thuyết tiêu biểu như Một nửa đại đội (1987), Hai người còn lại (1987), Bắc Huế (1988), Thung lũng tử thần (1990), Giáp ranh (1995), Phòng tuyến sông Bồ (2009), Chuyện tình ở biển (2001), Người kéo vó bè (2002), Đá trắng (2006).

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhận xét về nhà văn Đỗ Kim Cuông: "Nếu không đọc những gì ông viết, người ta nghĩ ông là người luôn sống trong bình yên và như không muốn chạm vào bất cứ ai, bất cứ cái gì có trên con đường đời. Nhưng trong những trang viết của mình, ông là người lính và là người lính cả trong thời bình. Ông viết để chống lại sự lãng quên và vô cảm của con người, chống lại những giả dối, ác độc".