Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Nhà văn Đỗ Kim Cuông qua đời

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà văn Đỗ Kim Cuông - nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa, văn nghệ Ban Tư tưởng văn hóa trung ương - qua đời sáng 23/10.

Theo thông tin từ nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Đỗ Kim Cuông qua đời sáng 23/10.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông sinh năm 1951, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ). Ông nhập ngũ 1968, từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch Xuân 1968, Xuân 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975. Năm 1976, ông chuyển ngành, học Đại học Sư phạm Huế, sau đó trở thành cán bộ giảng dạy khoa Ngữ văn trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Những năm cuối đời, nhà văn sống tại Hà Nội.

snapedit-1761210897488.jpg
Chân dung nhà văn Đỗ Kim Cuông.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông nguyên là Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hòa, Tổng biên tập tạp chí Nha Trang, trưởng Ban đại diện báo Văn nghệ tại Nam Trung Bộ. Ông cũng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Văn hóa, văn nghệ Ban Tư tưởng văn hóa trung ương, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Uỷ viên thường trực Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương.

Nhà văn Đỗ Kim Cuông có nhiều tác phẩm viết về người lính, ông là tác giả của 14 tiểu thuyết và 7 tập truyện ngắn viết về chiến tranh, trong đó có những tiểu thuyết tiêu biểu như Một nửa đại đội (1987), Hai người còn lại (1987), Bắc Huế (1988), Thung lũng tử thần (1990), Giáp ranh (1995), Phòng tuyến sông Bồ (2009), Chuyện tình ở biển (2001), Người kéo vó bè (2002), Đá trắng (2006).

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhận xét về nhà văn Đỗ Kim Cuông: "Nếu không đọc những gì ông viết, người ta nghĩ ông là người luôn sống trong bình yên và như không muốn chạm vào bất cứ ai, bất cứ cái gì có trên con đường đời. Nhưng trong những trang viết của mình, ông là người lính và là người lính cả trong thời bình. Ông viết để chống lại sự lãng quên và vô cảm của con người, chống lại những giả dối, ác độc".

Ngọc Ánh
#Đỗ Kim Cuông #nhà văn #viết về người lính

Xem thêm

Cùng chuyên mục