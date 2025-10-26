Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Sạn trong MV của Nhật Kim Anh

TPO - Nhật Kim Anh và ê-kíp đã đầu tư lớn để sản xuất âm nhạc và MV cho ca khúc "Cát bụi dần tan trôi". Song, nữ ca sĩ lại để sót một lỗi sơ đẳng, khiến MV giảm giá trị.

Nhật Kim Anh đã dùng một đoạn nhạc từ nền tảng audio jungle nhưng vẫn còn nguyên watermark (đánh dấu bản quyền). Phút 4:11, âm thanh của audio jungle cất lên, cho thấy nữ ca sĩ đã không mua đứt âm thanh để toàn quyền sử dụng với giá dao động chỉ vài USD, mà dùng âm thanh được phát hành miễn phí.

Một chi tiết nhỏ khiến MV của Nhật Kim Anh nhận nhiều bình luận tiêu cực từ khán giả. "Lời và nhạc của MV thật hòa quyện, bao gồm cả audio jungle", khán giả bình luận. Một khán giả khác nêu quan điểm: "Nhật Kim Anh chi rất nhiều tiền để làm MV, nhưng mua đứt một đoạn âm thanh chỉ 2 giây trên audio jungle thì không".

567286841-1396247171863277-4561961655857156573-n.jpg
Nhật Kim Anh lột xác thất bại trong MV mới.

Watermark vẫn dính vào âm thanh là lỗi sơ đẳng. Trong thời đại hội nhập của làng nhạc thế giới, các producer giờ đây có thể dễ dàng sử dụng sample (mẫu âm thanh) của đồng nghiệp khác, hoặc mua từ các nền tảng âm thanh trực tuyến, với điều kiện là bỏ tiền để toàn quyền sử dụng.

Nền tảng audio jungle cho phép người dùng có thể tải về âm thanh và trải nghiệm miễn phí nhưng watermark (giọng đọc nữ) sẽ luôn hiện diện để đánh dấu nguồn gốc xuất xứ.

Sau 4 ngày phát hành, MV Cát bụi dần tan trôi của Nhật Kim Anh chưa bứt phá ở cuộc đua âm nhạc. Thay vào đó, MV lan tỏa mạnh trên mạng xã hội khi bị nhiều khán giả đánh giá tiêu cực. Cụ thể là sản phẩm mới của Nhật Kim Anh được đầu tư công phu nhưng âm nhạc và MV không ăn khớp nhau.

Sự chuẩn bị 3 năm, với lựa chọn đột phá của Nhật Kim Anh cùng chất liệu nhạc điện tử, trap, được cho không phù hợp với giọng hát. Khán giả vẫn nhớ giọng hát của Nhật Kim Anh qua các bản hit Lâu đài cát, Đoạn đường vắng, thay vì cú chuyển mình đột ngột với nhạc điện tử đang thịnh hành nhưng rất khó để thể hiện tối ưu.

#Nhật Kim Anh #MV Cát bụi dần tan trôi #lỗi watermark #audio jungle #sản xuất âm nhạc

