Katy Perry công khai yêu cựu Thủ tướng Canada

TPO - Katy Perry và Justin Trudeau công khai chuyện tình cảm bằng cách tay trong tay đi chơi ở Pháp nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ.

Ngày 26/10, TMZ gây chú ý với tiêu đề bài báo: “Katy Perry, Justin Trudeau chính thức công khai rồi: Chúng tôi đang hẹn hò”.

Theo trang tin Mỹ, cặp đôi không trực tiếp lên tiếng, nhưng xác nhận tin hẹn hò bằng cách tay trong tay xuất hiện tại Crazy Horse Paris, câu lạc bộ thoát y mang tính biểu tượng của Paris, Pháp, vào tối 25/10 (giờ địa phương). Họ tham gia buổi biểu diễn tạp kỹ để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41 của Katy Perry.

Katy Perry công khai hẹn hò cựu Thủ tướng Canada. Nguồn: TMZ.

Trong đoạn video độc quyền, Katy diện váy hai dây đỏ bó sát, khoe đường cong quyến rũ. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada diện vest đen kết hợp áo phông cùng màu vừa lịch lãm, lại trẻ trung.

Sau buổi biểu diễn, hai người nắm chặt tay nhau bước ra khỏi quán rượu. Chào đón họ là người hâm mộ và nhiếp ảnh gia. Một người hâm mộ tặng giọng ca Roar hoa hồng nhung và chúc mừng sinh nhật cô. Hai người tiếp tục đi bộ đến chiếc xe chờ sẵn và rời đi. Suốt quá trình đó, họ tươi cười rạng rỡ, không hề né tránh ống kính máy ảnh.

Đây là lần đầu họ xuất hiện công khai cùng nhau. Vào đầu tháng 10, truyền thông Mỹ tung ra hình ảnh cặp đôi chênh lệch 13 tuổi ôm hôn nhau trên du thuyền của Katy ở ngoài khơi bờ biển California.

Một người dân tình cờ bắt gặp và chụp lại. Ban đầu, người đó không biết Katy thân mật với ai, cho đến khi phát hiện hình xăm con quạ Haida nổi tiếng gắn liền với chính trị gia sinh năm 1971 ở cánh tay người đàn ông.

Họ lần đầu dấy lên tin đồn hẹn hò vào tháng 7, khi cùng nhau đi dạo công viên và ăn tối ở Montreal (Canada). Vài ngày sau, ông Justin dẫn theo con gái đi xem buổi hòa nhạc của Katy trong thành phố.

Một ngày trước khi Katy và Justin công khai quan hệ, nguồn tin của Us Weekly cho biết nữ ca sĩ sinh năm 1984 thực sự thích ở bên ông Justin.

“Katy thực sự thích chuyện này. Cô ấy hạnh phúc. Cô ấy cố gắng giữ kín chuyện này và họ dành nhiều thời gian riêng tư bên nhau. Cô ấy không muốn công khai mối quan hệ này. Bạn bè nghĩ họ hợp nhau, dù thực tế là anh ấy chưa gặp nhiều bạn bè của cô ấy”, nguồn tin kể.

Ông Justin nắm tay không rời người đẹp kém 13 tuổi.

Vào giữa tháng 10, Page Six dẫn nguồn tin từ giới thượng lưu Canada mô tả việc hẹn hò với Katy giống như “cuộc khủng hoảng tuổi trung niên” của ông Justin.

Trước khi quen người đẹp Mỹ, ông Justin kết thúc cuộc hôn nhân gần hai thập kỷ và cũng vừa rời khỏi vị trí Thủ tướng Canada sau nhiều năm nắm giữ vào tháng 1. Đến với Katy được xem là cách để ông lấy lại phong độ.

“Ông ấy lại gieo hạt giống mới rồi. Ông ấy đã thoát khỏi ràng buộc của chức vụ và hôn nhân”, nguồn tin nhấn mạnh.

Người bạn khác cho biết giai đoạn này giống như “sự thở phào nhẹ nhõm” đối với ông Justin sau khi dành phần lớn thời gian ở độ tuổi 40 cho trách nhiệm.

Chuyện tình có phần chóng vánh này được cho là có thể mang lại điều tốt đẹp cho cả ông Justin và Katy.

“Cả hai đều cần sự thúc đẩy. Đây có thể là điều có lợi cho cả hai bên. Tôi không nghĩ có ai quen biết bị ngạc nhiên khi Justin hẹn hò với người nổi tiếng. Điều đó giống hệt cha anh ấy. Nó nằm trong DNA của anh ấy rồi”, nguồn tin chia sẻ.