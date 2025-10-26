G-Dragon đi vào lịch sử

TPO - G-Dragon đi vào lịch sử khi trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhận được huân chương về văn hóa của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo Korea Times đưa tin ngày 23/10, G-Dragon được trao Huân chương Văn hóa Okgwan, danh hiệu cao quý thứ hai trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật của Hàn Quốc, tại lễ trao Giải thưởng Văn hóa và Nghệ thuật Đại chúng Hàn Quốc lần thứ 16 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc.

Huân chương Văn hóa Okgwan dùng để ghi nhận những cá nhân có đóng góp to lớn về mặt quốc gia và xã hội trong các lĩnh vực như âm nhạc, biểu diễn, phát thanh - truyền hình và nghệ thuật. G-Dragon có được vinh dự này nhờ có đóng góp to lớn cho sự phát triển của văn hóa Kpop và việc lan tỏa làn sóng Hallyu ra toàn cầu.

G-Dragon được Chính phủ Hàn Quốc trao Huân chương Văn hóa Okgwan

Với vinh dự này, ngôi sao sinh năm 1988 khẳng định vị thế như nghệ sĩ định hình cả một thế hệ và là biểu tượng văn hóa đích thực. Anh cũng đi vào lịch sử với tư cách người trẻ nhất trong lịch sử nhận được Huân chương Văn hóa Okgwan.

Trên sân khấu Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, G-Dragon chia sẻ về những dấu mốc trong sự nghiệp âm nhạc của mình, đồng thời chia sẻ niềm vui với các thành viên Big Bang nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm.

“Khi tôi sáu tuổi, mẹ đưa tôi đi dự tuyển. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Từ khi ấy, tôi vẫn luôn theo đuổi cùng một giấc mơ. Ở tuổi thiếu niên, tôi thực hiện được ước mơ trở thành ca sĩ. Ở tuổi đôi mươi, tôi nhận được nhiều giải thưởng. Và nay, khi ở tuổi ba mươi, tôi được nhận Huân chương Văn hóa Okgwan này. Giờ đây, tôi thật sự mong chờ những năm tháng tuổi bốn mươi của mình…

Khi còn nhỏ, tôi vô cùng ngưỡng mộ các ca sĩ. Đến giờ, tôi vẫn vậy. Tôi tự hào vì được trở thành một người trong số họ và tôi yêu công việc mình làm. Những tiền bối đã truyền cảm hứng cho ước mơ của tôi từng là ngôi sao tỏa sáng nhất. Tôi lớn lên cùng âm nhạc của họ và giờ tôi cũng trở thành một trong những ngôi sao ấy. Năm sau đánh dấu kỷ niệm 20 năm của Big Bang. Tôi muốn chia sẻ vinh dự này cùng các thành viên của mình", anh chia sẻ.

Cuối bài phát biểu, G-Dragon nhấn mạnh sức mạnh của những giấc mơ: “Tôi thường nói, ‘Chúc ngủ ngon và mơ đẹp nhé'. Những lời đó mang trong mình sức mạnh. Giấc mơ đẹp có thể trở thành hiện thực vào một ngày nào đó, hoặc dẫn bạn đến một giấc mơ mới. Dù nó không trở thành sự thật, hành trình mơ ước cũng khiến cuộc sống trở nên rực rỡ hơn. Tôi mong rằng tất cả các bạn đều sẽ có những giấc mơ thật đẹp đêm nay".

G-Dragon chia sẻ niềm vinh dự với các thành viên khác của Big Bang trước thềm kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Đông đảo cư dân mạng chúc tụng cho vinh quang của G-Dragon. Nhiều ý kiến khẳng định anh xứng đáng với sự ghi nhận đó từ Chính phủ Hàn Quốc.

Khán giả bình luận: "Xét đến tầm ảnh hưởng của G-Dragon đối với ngành công nghiệp Kpop, việc anh ấy nhận được giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng. Anh ấy ở đẳng cấp khác", "Dù bạn có nói thế nào đi nữa, sự thật là anh ấy có tác động rất lớn đến Kpop", "Xin chúc mừng! Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy vẫn phát triển mạnh mẽ ngay cả sau thời gian nghỉ ngơi", "Người dẫn chương trình giới thiệu anh ấy là 'nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử chưa bao giờ thất bại trong việc giành vị trí số 1 ở bất kỳ album nhóm, đơn ca hay solo nào trong suốt 20 năm qua'. Thật tuyệt vời! Xin chúc mừng anh ấy!"...