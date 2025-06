G-Dragon chia sẻ khoảnh khắc phải lòng Việt Nam

TPO - Người hâm mộ thích thú trước đoạn video tổng hợp khoảnh khắc đáng nhớ của G-Dragon trong đêm diễn ở Hà Nội. Ông hoàng Kpop còn được thấy đội nón lá lắc lư trước gương.

3 ngày trôi qua, dư âm về chuyến đi Việt Nam dường như chưa dứt trong tâm trí G-Dragon. Ngày 24/6, thủ lĩnh Big Bang gây chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc khó quên trong đêm diễn ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đó là đoạn video tổng hợp những hình ảnh G-Dragon biểu diễn dưới mưa, cùng gương mặt hân hoan của người hâm mộ. Thước phim quay chậm kết hợp với nhạc nền Can't Help Falling In Love With You (tạm dịch: Không thể không phải lòng em) do chính ngôi sao sinh năm 1988 thể hiện mang đến bầu không khí lãng mạn, nên thơ.

Đáng chú ý hơn, cuối video là hình ảnh G-Dragon đội nón lá nhâm nhi đồ uống và lắc lư trước gương trong phòng khách sạn.

Anh chú thích: “Một ngày mưa của GD”, kèm theo biểu tượng quốc kỳ Việt Nam.

Đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Việt Nam. Người hâm mộ tin rằng chủ nhân hit Drama đã phải lòng dải đất hình chữ S sau những trải nghiệm không thể nào quên.

Cư dân mạng bình luận: “Nước mình có thể còn hạn chế về kỹ thuật, nhưng độ nhiệt tình của người hâm mộ thì anh chị nào đến cũng phải lụy hết”, “Hóa ra không phải fan Việt, người lụy là anh ấy”, “Anh ấy đã rơi vào lưới tình của chúng ta rồi”, “Tuyệt đối điện ảnh. Xem đến cuối video thấy anh Long đội nón lá trong khách sạn là đủ hiểu mê đến thế nào rồi”, "Chỉ một đêm mà làm nên sân khấu huyền thoại. Anh ấy không thể nào quên được", "Dễ thương quá. Xem mà thấy cảm động", "Vừa lãng mạn, vừa xúc động. Mong sớm được chào đón G-Dragon thêm một lần nữa"...

Sáng 23/6, sau khi về Hàn Quốc, G-Dragon bày tỏ: “Chúng ta thức trắng đêm để có được niềm vui, thức trắng đêm để gặp may mắn. Cảm ơn Hà Nội - trân trọng".

Không lâu sau, mạng xã hội rộ tin G-Dragon có kế hoạch trở lại Việt Nam, mang concert Übermensch đến sân vận động Mỹ Đình trong 2 ngày 8-9/11.

Theo đó, một tài khoản mạng xã hội được cho là CEO của Applewood - đơn vị khai thác concert của G-Dragon tại Đông Nam Á - ở Việt Nam chia sẻ ảnh chụp G-Dragon và viết: “Übermensch G-Dragon Hanoi. 8-9 November 2025”.

Hiện tại, nam rapper và công ty quản lý chưa xác nhận thông tin này.