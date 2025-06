Lee Min Ho bị chỉ trích

TPO - Lee Min Ho bị cư dân mạng chỉ trích vì khoe căn phòng ngập tràn quà tặng hàng hiệu nhân dịp sinh nhật lần thứ 38.

Ngày 22/6, Lee Min Ho đón sinh nhật lần thứ 38. Nam diễn viên City Hunter kỷ niệm dịp đặc biệt này bằng loạt hình ảnh bản thân được bao quanh bởi hoa, bóng bay và quà tặng từ người hâm mộ.

“Tôi biết ơn những tình yêu to lớn đã giúp tôi đứng vững đến ngày hôm nay. Hy vọng các bạn cũng hạnh phúc như tôi”, anh nhắn gửi đến fan.

Điều Lee Min Ho không ngờ là hành động tưởng chừng bình thường đó lại đẩy anh lên “đầu sóng ngọn gió”. Bên cạnh những người chúc mừng, một bộ phận khán giả tỏ ra khó chịu vì tài tử sinh năm 1987 công khai khoe khoang việc được tặng nhiều món quà hàng hiệu đắt tiền. Họ cho rằng tặng đồ xa xỉ cho Lee Min Ho giống như lấy tiền của người nghèo ủng hộ người giàu có. Nhiều khán giả cũng chỉ ra xu hướng hiện tại là người nổi tiếng có ý thức xã hội hơn, từ chối nhận quà từ người hâm mộ.

Cư dân mạng bình luận: “Diễn viên có vẻ hay khoe những món quà như thế này, nhưng tôi thấy tình trạng này không còn nhiều trong giới thần tượng”, “Ở độ tuổi và thâm niên nghề nghiệp như Lee Min Ho, tại sao vẫn còn nhận quà từ người hâm mộ?”, “Anh ta làm việc trong ngành đủ lâu và có lẽ kiếm được nhiều tiền, tại sao vẫn nhận những món quà đắt tiền từ người hâm mộ vậy?”, “Tôi từng hâm mộ một nữ diễn viên. Cô ấy nói bản thân kiếm được nhiều tiền hơn fan nên không nhận quà và khuyên dùng số tiền mua quà vào việc có ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt”, “Thành thật mà nói anh ta kiếm được quá nhiều tiền để còn nhận quà từ fan. Tôi đồng ý với quan điểm người nghèo đang dồn tiền cho người giàu. Trông anh ta có vẻ như còn mong đợi vào những món quà lớn hơn vào năm sau. Hành xử như vậy không trưởng thành chút nào”, “Sẽ tốt hơn nếu anh ấy không khoe khoang về điều đó”...

Khán giả đem Lee Min Ho so sánh với những ngôi sao từ chối nhận quà từ người hâm mộ như G-Dragon hay Park Bo Gum. Gong Hyo Jin, bạn diễn của Lee Min Ho trong bom xịt When the Stars Gossip vào đầu năm, cũng được réo tên vì nhắc nhở fan không nên lãng phí.

“Vào sinh nhật sắp tới của tôi, tôi chỉ cần những lời chúc chân thành của các bạn. Việc giao hàng liên tục, những chiếc bánh mà tôi không thể ăn hết trong một lần và đóng bao bì khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi hiểu những bông hoa và món quà chứa đựng tâm ý của các bạn, cho thấy tôi được yêu thương nhiều như thế nào. Tuy nhiên, chúng có vẻ quá nhiều”, Gong Hyo Jin từng nói.

Ở phía đối lập, cộng đồng người hâm mộ bức xúc vì Lee Min Ho bị tấn công. Họ nhấn mạnh quà tặng là truyền thống lâu đời và hình thức giao lưu giữa người hâm mộ và thần tượng, hoàn toàn xuất phát từ tình cảm, không có ý nghĩa vụ lợi nào cả.

“Cuối cùng thì đó là lựa chọn cá nhân. Mọi người có thể nhìn nhận G-Dragon và Park Bo Gum tích cực hơn vì từ chối quà tặng, nhưng những người khác có lẽ cảm thấy được yêu thương thông qua cử chỉ đó. Không nên áp đặt đạo đức”, ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình.