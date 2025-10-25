Con trai Beckham bị chỉ trích

TPO - Ca khúc mới phát hành của Cruz Beckham gây tranh cãi vì có ca từ về chất kích thích và tình dục. Bị khán giả chất vấn, anh lên tiếng đính chính.

Ngày 24/10, Cruz Beckham phát hành hai ca khúc mới mang tên Optics và Lick The Toad. Trong đó, Optics nhận được nhiều sự chú ý hơn vì có ca từ gây sốc.

Cậu út Beckham hát: "Em chụp hàng nghìn tấm selfie trên giường của em, khi anh lâng lâng trong giấc mơ của mình/ Anh mê nấm ma thuật, những nụ hôn ngọt ngào và cuộc ân ái 69 đầy gợi cảm".

Cruz Beckham gây chú ý khi phát hành ca khúc mới.

People đánh giá lời bài hát không NSFW, viết tắt của từ "Not safe for work" hoặc "Not suitable for work" (tạm dịch: Không an toàn/không phù hợp cho nơi làm việc).

Trong khi đó, Daily Mail bình luận: "Cruz Beckham có lẽ sẽ phải đối mặt với cuộc giải thích khá ngượng ngùng với bố mẹ - Victoria và David Beckham - sau khi phát hành ca khúc mới rất táo bạo mang tên Optics".

Cư dân mạng cũng để lại nhiều lời chê bai. Họ mỉa mai Cruz cũng như hai anh trai, Brooklyn và Romeo Beckham, không có tài năng gì.

Cư dân mạng bình luận: "Cậu bé ngốc nghếch với bộ ria mép giả đang học cách cư xử thô lỗ trên đĩa nhạc. Cậu ta có vẻ nghe nhạc Los Angeles quá nhiều", "Bài hát tệ hại", "Phải chăng con cái nhà Beckham vô duyên với tài năng?", "Làm ơn tha cho chúng tôi đi", "Lời bài hát nghe thật chối tai"...

Có người vào Instagram để chất vấn nam ca sĩ Gen Z: “Tôi không hiểu tại sao bài hát đầu tiên của cậu lại phải nói về tình dục. Cậu có thể viết về bất cứ điều gì khác mà, lại chọn thứ nhạy cảm như thế. Giữ nội dung PG (dành cho mọi lứa tuổi) đi nhé, cậu trai".

Điều đáng chú ý là Cruz phản hồi lại bình luận này. Anh tuyên bố Optics không phải bài hát nói về tình dục.

"Nó nói về sự đối lập giữa nhận thức và thực tế. Về cách chúng ta nhìn nhận hiện tại, rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ ngoài. Nó nói về việc chúng ta phán xét người khác và tình huống chỉ qua những gì ta thấy, từ đó kêu gọi học cách quan tâm đến bản thân cùng những người thân thiết hơn là lo người lạ nghĩ gì", anh giải thích.

Cruz nói thêm việc có đời sống tình dục lành mạnh không có gì sai trái để không thể nói ra.

Mặc dù lời ca khá táo bạo, MV lại cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác: Cruz Beckham và thành viên ban nhạc hát giữa cánh đồng, mặc áo len mùa thu và chơi đùa với những chú cún con.

Cruz phủ nhận ca khúc mới nói về tình dục. Ảnh: Getty Images.

Optics và Lick the Toad là hai ca khúc nằm trong album đầu tay của Cruz (hiện chưa phát hành chính thức). Những ca khúc còn lại là Waste Your Pain, John Lennon, Tie Don’t Fit, For Your Love và Yeah Yeah Yeah.

Quá trình sáng tác, Cruz có sự hỗ trợ của Luke Pritchard, thủ lĩnh ban nhạc The Kooks. Bạn gái hơn 10 tuổi, Jackie Apostel, cũng cùng hợp tác trong khâu sản xuất cũng như thiết kế bìa album.

Ca/nhạc sĩ chuẩn bị cho màn ra mắt album bằng chuỗi buổi biểu diễn nhỏ, trong đó có buổi diễn tại The George Tavern, quán rượu huyền thoại ở Đông London, Anh, vào tháng 10.

Cruz cùng ban nhạc biểu diễn trên sân khấu gỗ nhỏ. Anh chia sẻ với khán giả: “Đây thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Tôi chỉ muốn cảm ơn mọi người có mặt tối nay".

Một nguồn tin trong ngành - có mặt tại buổi diễn - chia sẻ Cruz hơi căng thẳng lúc đầu, nhưng bầu không khí sau đó thực sự bùng nổ.

"Rõ ràng là cậu ấy dành cả mùa hè để nghe Oasis (ban nhạc). Cậu ấy có giọng hát ổn, chơi guitar tốt và ca khúc khá bắt tai. Tôi mô tả phong cách của cậu ấy là indie bắt tai kiểu đại chúng", nguồn tin nói.

Theo Daily Mail, không có người thân nổi tiếng nào đến xem màn trình diễn đầu tiên của Cruz. Nhiều người trong giới khẳng định anh muốn tự mình gây dựng sự nghiệp âm nhạc, không dựa dẫm vào danh tiếng gia đình.

Tuy vậy, bạn gái Cruz có mặt ủng hộ. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ “không kìm được nước mắt” khi bạn trai bắt đầu biểu diễn.

“Không thông báo trước gì cả, chỉ tập trung vào nghệ thuật, làm điều mình yêu thích, học hỏi, chuẩn bị. Tất cả bài hát đều do chính anh ấy viết, hát và chơi nhạc. Thật sự tuyệt vời. Em yêu anh", nữ ca sĩ 30 tuổi bày tỏ.