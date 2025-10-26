Cuộc chiến hoàng gia căng thẳng nhất

TPO - Hoàng gia Anh gây áp lực buộc Hoàng tử Andrew chuyển khỏi dinh thự xa hoa 30 phòng ngủ sau khi vụ bê bối tình dục của ông một lần nữa trở thành chủ đề nóng.

William và Kate gây sức ép

Ngày 26/10, Daily Mail đưa tin Hoàng tử Andrew đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, buộc ông phải rời khỏi Royal Lodge trước khi Thân vương và Vương phi xứ Wales chuyển nhà mới ở gần đó.

Tờ báo Anh dẫn nguồn tin hoàng gia cho biết Hoàng tử William và Công nương Kate muốn chuyển đến dinh thự Forest Lodge bên trong công viên hoàng gia Windsor Great Park (phía nam thị trấn Windsor, trên biên giới Berkshire và Surrey) trước đêm Bonfire (đốt lửa trại) - lễ hội truyền thống của Anh, diễn ra vào ngày 5/11 hàng năm.

William và Kate không muốn làm hàng xóm của chú ruột. Ảnh: WireImage.

Nhà mới của vợ chồng xứ Wales chỉ cách Royal Lodge hơn 1,6 km. William và Kate được cho là muốn người chú tai tiếng phải rời khỏi dinh thự xa hoa 30 phòng ngủ trước khi họ dọn vào.

William và Kate được cho là muốn tận dụng kỳ nghỉ giữa học kỳ để chuẩn bị cho các con - Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) - chuyển nhà.

“Catherine rùng mình khi nghĩ đến việc phải sống gần Royal Lodge, trong khi Hoàng tử Andrew vẫn còn ở đó. William muốn ông ta đi khỏi trước khi họ bắt đầu chuyển vào tuần tới. Giờ không còn là chuyện Andrew muốn hay không nữa, mà là chuyện ông ta bị yêu cầu phải làm gì", người trong cuộc khẳng định.

Vào tháng 8/2022, Gia đình xứ Wales từng chuyển từ căn hộ ở Cung điện Kensington đến dinh thự Adelaide Cottage, cách Forest Lodge khoảng 5 km.

Theo The Mail on Sunday, họ ban đầu muốn chuyển đến Royal Lodge. Vua Charles còn yêu cầu Hoàng tử Harry trả lại căn nhà tân hôn, Frogmore Cottage, với mục đích để em trai chuyển vào đó và nhường dinh thự mà ông ở trong 20 năm cho gia đình người thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên, Andrew nhất quyết không chịu rời đi.

“Việc họ chuyển đến Adelaide Cottage chưa bao giờ là kế hoạch. Nhưng họ bị buộc phải làm vậy vì Hoàng tử Andrew không chịu nhúc nhích", nguồn tin thân cận tiết lộ vào ngày 25/10.

Tuy nhiên, đầu năm nay, vợ chồng xứ Wales chọn được phương án mới là Forest Lodge. Họ xem căn biệt thự kiểu cổ là "tổ ấm vĩnh viễn", với hy vọng có thể nuôi dạy con cái trong môi trường yên bình, tự nhiên hơn và duy trì vai trò cha mẹ gần gũi.

Royal Lodge và Forest Lodge chỉ cách nhau một quãng đi bộ ngắn, cả hai đều nằm ở những góc yên tĩnh của Windsor Great Park. Andrew thường cưỡi ngựa qua những cánh đồng và khu rừng gần đó.

Người trong cuộc cho biết Sarah Ferguson, dù ly hôn Hoàng tử Andrew những vẫn sống trong Royal Lodge, tỏ ra háo hức trước viễn cảnh gia đình xứ Wales trở thành hàng xóm.

Tuy nhiên, cuốn hồi ký của Virginia Giuffre - nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Jeffrey Epstein và Hoàng tử Andrew - cùng loạt tiết lộ của tờ The Mail on Sunday về mối liên hệ với tỷ phú ấu dâm khiến Andrew và vợ cũ bị công chúng phản đối dữ dội.

Làn sóng phẫn nộ không chỉ buộc họ phải chủ động từ bỏ hiệu Công tước và Nữ công tước xứ York, mà còn khiến Cung điện Buckingham tin rằng cả hai phải chuyển đi.

Mối liên hệ sâu sắc trong quá khứ với tỷ phú ấu dâm khiến Hoàng tử Andrew và vợ cũ bị công chúng Anh ghét bỏ. Ảnh: Getty Images.

Cuộc đàm phán không khoan nhượng

Các cuộc đàm phán về chỗ ở của con trai thứ cố Nữ hoàng Elizabeth II đang diễn ra hằng ngày. Về mặt pháp lý, Andrew không thể bị trục xuất khỏi Royal Lodge theo điều khoản của hợp đồng thuê.

Tuy nhiên, những người trong cung điện tin rằng cuối cùng ông phải nhượng bộ vì làn sóng tẩy chay từ dư luận.

“Vua Charles đang cố gắng cứng rắn hơn. Tôi nghĩ ông ấy nhận ra mức độ tổn hại danh tiếng đối với chế độ quân chủ. Họ hiểu rằng họ cần phải kiểm soát tình hình", nhà viết tiểu sử hoàng gia Andrew Lownie phân tích.

Trong khi đó, nguồn tin của tờ Sunday Times khuyên Vua Charles thẳng thắn với em trai: "Không có lựa chọn nào khác cả, ông ta phải rời khỏi Royal Lodge. Dù hợp đồng thuê có nói gì đi nữa, ông ta nói luôn đặt gia đình và đất nước lên hàng đầu, vậy hãy chứng minh điều đó đi".

Nghị sĩ đảng Bảo thủ Robert Jenrick, cựu Bộ trưởng Nội vụ Anh, cũng chung suy nghĩ. Ông lên án đời tư của Hoàng tử Andrew là đáng xấu hổ.

"Ông ta thực sự nên rời xa đời sống công cộng mãi mãi, ngừng nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ người nộp thuế và sống cuộc sống hoàn toàn riêng tư. Công chúng chán ngấy Hoàng tử Andrew và những tổn hại mà ông ta gây ra cho danh tiếng của hoàng gia và đất nước này”, ông nói.

Royal Lodge là nơi ở của Andrew, vợ cũ cùng các con trong hơn 20 năm qua. Ảnh: Shutterstock/Reuters.

Năm 2003, Hoàng tử Andrew thỏa thuận với mẹ, Nữ hoàng Elizabeth, và Crown Estate, đơn vị quản lý tài sản Hoàng gia Anh, để thuê Royal Lodge trong 75 năm. Ông chi 1 triệu bảng Anh (1,33 triệu USD, theo mệnh giá hiện hành) cho hợp đồng thuê dinh thự cổ hơn 300 năm tuổi. Ông cũng bỏ ra 7,5 triệu bảng Anh (9,98 triệu USD) cho việc sửa chữa và tân trang.

Đến hiện tại, gia đình Andrew sống tại Royal Lodge hơn 20 năm, còn hơn 50 năm nữa mới hết hạn hợp đồng.

Nếu tuân thủ điều khoản hợp đồng, ông không phải chuyển nhà cho đến năm 2078. Do đó, trong trường hợp phải rời đi, ông có quyền được bồi thường số tiền đã trả để cải tạo nhà.

Trong thỏa thuận nêu rõ 2028 là mốc thời gian chấm dứt quyền được hoàn tiền thuê. Với mức giá hiện tại, ông có khoảng 186.000 bảng Anh (247.000 USD) cho mỗi năm còn lại. Có nghĩa là nếu Andrew rời đi trước tháng 6/2026, ông nhận khoản tiền hoàn 558.000 bảng Anh (742.000 USD).

Cung điện Buckingham từ chối bình luận về cuộc đàm phán, trong khi đại diện của Hoàng tử Andrew không thể liên lạc được.