Công an TPHCM tiếp tục rà soát video phản cảm

TPO - Chỉ trong hơn một tháng, Công an TPHCM đã liên tiếp khởi tố, bắt giữ nhiều TikToker dàn dựng clip phản cảm, kích động chia rẽ vùng miền. Song song đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Công an TPHCM cũng cảnh báo tình trạng dùng ca từ dung tục, cổ xúy tệ nạn trong giới nghệ sĩ trẻ, cần chấn chỉnh để bảo vệ thuần phong mỹ tục.

Theo Công an TPHCM, Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê Ninh Bình) - chủ tài khoản TikTok Tàng Keng Ông Trùm - bị bắt giữ để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

diep.png
Lê Anh Điệp (30 tuổi, quê Ninh Bình) - chủ tài khoản TikTok Tàng Keng Ông Trùm - bị bắt giữ.

Điệp bị cáo buộc đăng tải nhiều video xúc phạm, miệt thị người dân miền Nam, công kích hoạt động cứu trợ thiên tai ở miền Bắc, gây chia rẽ, bức xúc trong dư luận. Cơ quan điều tra xác định Điệp “câu view, câu like” để nổi tiếng, bất chấp quy chuẩn xã hội và pháp luật.

Ngày 16/9, công an bắt khẩn cấp hai TikToker Lương Công Thuận (biệt danh Thuận khùng báo đời) và Lê Văn Nhâm (Minh báo đời yêu em) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này thường xuyên dàn dựng clip phản cảm như chặn đầu xe giữa ngã tư, đội quần lót lên đầu, giả vờ “ngáo đá” để livestream. Mỗi “thử thách” theo yêu cầu khán giả, họ thu từ 3-5 triệu đồng, chia lợi nhuận cho nhau. Các video được phát tán rộng rãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tiêu cực.

anh-le-van-nham-luong-cong-thuan.jpg
TikToker Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Đại diện Công an TPHCM nhận định các hành vi này “lệch chuẩn xã hội, coi thường pháp luật và gây tác động xấu đến giới trẻ”, đồng thời khẳng định tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng mạng xã hội để tung tin sai, kích động hoặc gây rối trật tự công cộng.

Không chỉ TikToker, lực lượng chức năng còn cảnh báo tình trạng sử dụng ca từ phản cảm, dung tục trong giới nghệ sĩ trẻ.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM, nhiều ca khúc thịnh hành hiện nay chứa ngôn từ ám chỉ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống buông thả, như Châm cho anh một điếu sà cân... (Miền mộng mị - GDucky), Pha vào chai nước chút MDMA...” (CLME - Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy... (Kẹo - Andree).

Những từ lóng như Molly, MDMA, cỏ, E đều chỉ các loại chất gây nghiện. Khi len lỏi trong âm nhạc, chúng kích thích sự tò mò và bắt chước ở giới trẻ, vô tình cổ xúy tệ nạn xã hội.

Công an TPHCM kêu gọi phụ huynh, nhà trường tăng cường giáo dục, định hướng học sinh, sinh viên sử dụng mạng xã hội có văn hóa, đồng thời đề nghị các nền tảng như TikTok, YouTube, Facebook phối hợp gỡ bỏ nội dung độc hại.

Cùng thời điểm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã có công văn đề nghị chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Công văn nêu rõ thời gian qua một số ca sĩ, rapper trẻ sử dụng ngôn ngữ phản cảm, dung tục, phô trương lối sống buông thả, ngạo mạn, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ và ảnh hưởng đến thẩm mỹ công chúng.

Danh sách cụ thể gồm các nghệ sĩ J97 (Trịnh Trần Phương Tuấn), Pháo, GDucky, Andree, Bray… với các bài hát như Chưa bao giờ, Sự nghiệp chướng, Miền mộng mị, Kẹo, Cao ốc 20...

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM tăng cường quản lý, kiểm tra nội dung biểu diễn, không mời nghệ sĩ có hành vi, lời nói, tác phẩm trái thuần phong mỹ tục tham gia các chương trình lễ hội, sự kiện của thành phố...

Nguyễn Dũng
#TikTok #nghệ sĩ #phản cảm #xử lý pháp luật #thuần phong mỹ tục #truyền thông xã hội #quản lý nghệ thuật #ngôn từ dung tục #clip phản cảm #dàn dựng clip phản cảm

