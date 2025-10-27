Hai học sinh bị đánh đến xuất huyết não vì chạy xe nẹt pô

TPO - Tại cơ quan công an, người này khai do bực tức khi thấy hai học sinh chạy xe nẹt pô nên đuổi theo “dằn mặt”.

Ngày 27/10, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang lấy lời khai một người đàn ông liên quan vụ đánh hai học sinh giữa đường.

Clip ghi lại sự việc

Trước đó, trưa 23/10, hai nam sinh (16 tuổi) trên đường đến trường thì bị một thanh niên chạy xe máy chặn đầu trên đường số 2, phường Thủ Đức. Người này bất ngờ dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu và mặt hai học sinh. Chỉ đến khi người dân can ngăn, thanh niên này mới dừng tay rồi rời khỏi hiện trường.

Theo người nhà, cả hai học sinh được đưa đến bệnh viện thăm khám; trong đó, một em có dấu hiệu xuất huyết não.

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Công an TP.HCM đã nhanh chóng truy xét, đưa thanh niên liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.