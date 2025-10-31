Bắc Ninh hỗ trợ 9 tỷ đồng tặng 4 tỉnh, thành miền trung bị bão lũ

Theo đó, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh quyết định phân bổ số tiền 9 tỷ đồng vào tài khoản của ban vận động cứu trợ 4 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ.

Cụ thể, Bắc Ninh hỗ trợ thành phố Huế 3 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 2 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng.

Mưa lũ ở thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động này của tỉnh Bắc Ninh mong muốn chia sẻ khó khăn với 4 tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng của bão lũ, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.