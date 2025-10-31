Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắc Ninh hỗ trợ 9 tỷ đồng tặng 4 tỉnh, thành miền trung bị bão lũ

Nguyễn Thắng
TPO - Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh quyết định hỗ trợ 9 tỷ đồng trao tặng 4 tỉnh, thành phố gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão lũ.

Theo đó, được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Bắc Ninh quyết định phân bổ số tiền 9 tỷ đồng vào tài khoản của ban vận động cứu trợ 4 tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ.

Cụ thể, Bắc Ninh hỗ trợ thành phố Huế 3 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng 2 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 2 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 2 tỷ đồng.

tp-tieptehx-19.jpg
Mưa lũ ở thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động này của tỉnh Bắc Ninh mong muốn chia sẻ khó khăn với 4 tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng của bão lũ, góp phần giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

Nguyễn Thắng
