2.524 tỷ đồng hỗ trợ 15 địa phương khắc phục hậu quả bão lũ

TPO - Thủ tướng quyết định trích 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để hỗ trợ 15 địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 15 địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 15 địa phương là 2.524 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195 tỷ đồng, Lạng Sơn 20 tỷ đồng, Lào Cai 200 tỷ đồng, Thái Nguyên 20 tỷ đồng, Phú Thọ 20 tỷ đồng, Sơn La 200 tỷ đồng, Lai Châu 24 tỷ đồng, Điện Biên 90 tỷ đồng, Ninh Bình 20 tỷ đồng, Thanh Hóa 200 tỷ đồng, Nghệ An 500 tỷ đồng, Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 200 tỷ đồng, Huế 135 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí trên theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, báo cáo chi tiết tình hình thiệt hại do thiên tai trong năm 2025, việc sử dụng nguồn lực của địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ, số kinh phí vượt quá khả năng, gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/10/2025.

Bộ Tài chính được Thủ tướng giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý kinh phí tổng thể theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 đã hỗ trợ các địa phương, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Theo số liệu của Ban Phòng thủ dân sự Quốc gia, tính đến 16h chiều 2/10, số người thương vong, mất tích do bão Bualoi lên tới 218 người. Trong đó 49 người chết, 16 người mất tích 153 người bị thương.

Thiệt hại về vật chất ước tính trên 12.000 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 6000 tỷ đồng, Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Nghệ An 2.120 tỷ đồng, Cao Bằng 750 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 85 tỷ đồng và Hải Phòng 16 tỷ đồng…