Bão số 11 có khả năng vào miền Bắc

TPO - Sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới ngoài khơi của Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo. Dự báo đêm mai (3/10), bão sẽ vào Biển Đông, trở thành bão số 11, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp miền Bắc nước ta.

Vào 7h sáng nay, tâm bão trên vùng biển phía đông của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Các kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc, hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, sau đó tiến về khu vực đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), đi vào vịnh Bắc Bộ.

Với kịch bản này, bão có thể đổ bộ trực tiếp miền Bắc nước ta hoặc khu vực biên giới Việt – Trung, gây ảnh hưởng mưa to, gió giật mạnh ở miền Bắc.

Cụ thể, trong hai ngày 2-3/10, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và tiếp tục mạnh thêm, khoảng đêm 3/10, bão vào Biển Đông. Đến 7h ngày 4/10, tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

bao-so-11-ngay-0210.gif
Bão số 11 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp miền Bắc nước ta.

Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7h ngày 5/10, bão chỉ còn cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70km về phía đông bắc với cường độ của một cơn bão rất mạnh, cấp 12, giật cấp 15.

Khoảng đêm 5/10, bão hoạt động trên vịnh Bắc Bộ và sáng 6/10 đổ bộ khu vực biên giới Việt – Trung, ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc nước ta. Cơ quan khí tượng nhận định, từ 6-8/10, miền Bắc có khả năng đón mưa lớn diện rộng.

Biển Đông đang trải qua một mùa bão nhiều hiếm thấy. Từ đầu năm đến nay Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới và sắp có thêm bão số 11, số lượng này cao hơn hẳn trung bình nhiều năm qua.

Trong 5 năm gần đây, số bão tính đến hết tháng 9 thường 4-6 cơn, nhiều nhất cũng chỉ 6 cơn. Tuy nhiên, năm nay tính đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới, chỉ riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, Bualoi, cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn.

Nguyễn Hoài
