Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lũ sông Hồng ở Hà Nội lên trên báo động 1

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lũ trên sông Hồng ở Long Biên (Hà Nội) lúc 7h sáng nay lên 9,49m, xấp xỉ báo động 1. Lũ trên sông Tích, sông Nhuệ, sông Cầu ở Thủ đô đều lên trên mức báo động 3, làm chậm khả năng thoát nước của Hà Nội và gây ngập úng các khu vực ven sông.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự TP Hà Nội, vào 7h sáng nay, lũ trên sông Hồng ở mức 9,49m xấp xỉ mức báo động I.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Hồng ở Long Biên lên chậm và duy trì ở mức trên báo động I.

Trên các sông nhỏ hơn của Thủ đô là sông Nhuệ, sông Tích, sông Cà Lồ lũ cũng đang dâng rất cao.

Lúc 7h sáng nay, lũ trên sông Nhuệ tại Đồng Quan lên trên mức báo động III, lũ trên sông Tích tại Kim Quang trên báo động III, lũ trên sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lên trên báo động III.

lu-tren-song-hong.jpg
Lũ lên trên báo động I ở Long Biên (Hà Nội). Ảnh minh hoạ: Hiếu Duy.

Với diễn biến lũ như trên, nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven các sông trên tiếp tục kéo dài, đồng thời làm giảm khả năng thoát nước cho Thủ đô Hà Nội.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội đã hứng chịu một trận mưa kỷ lục, kéo dài từ 28/9-30/9, đỉnh điểm là ngày và đêm 30/9.

Tính riêng trong 22 giờ (từ 7h00 ngày 30/9 đến 5h ngày 1/10), lượng mưa ở Hà Nội phổ biến từ 200-300mm, cá biệt có nơi trên 400mm như điểm đo Vân Hồ 3 (Quận Hai Bà Trưng cũ) 420.4mm, xã Vĩnh Thanh (huyện Đông Anh) cũ lên tới 458.9mm.

Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập úng diện rộng tại Hà Nội, làm tê liệt giao thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập, công việc của người dân. Đến sáng nay (2/10), vẫn còn một số điểm úng ngập.

Nguyễn Hoài
#lũ trên sông Hồng #lũ trên sông Nhuệ #mưa ngập Hà Nội #Hà Nội mưa kỷ lục #thời tiết miền Bắc #thời tiết Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục