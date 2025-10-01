Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ đội, công an ở Lào Cai giúp dân dọn dẹp ngay sau khi lũ rút

Thành Đạt

TPO - Ngay sau khi nước rút ở nhiều nơi, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng tại chỗ đã khẩn trương xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 10.

11797.jpg
Trong ảnh, lực lượng công an, quân đội hỗ trợ người dân ngay sau khi nước lũ vừa rút trên khắp các tuyến đường thuộc phường Yên Bái, Nam Cường, một trong những nơi bị ngập sâu nhất ở Lào Cai.
11779.jpg
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ triển khai tại xã, phường như: Việt Hồng, Mậu A, Văn Phú, Yên Bái, Nam Cường..., để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
11778.jpg
Các hoạt động tập trung vào vệ sinh môi trường, khơi thông đường giao thông, dọn bùn đất tại công sở, sửa chữa nhà cửa, công trình công cộng.
11799.jpg
11801.jpg
Nhiều máy móc, thiết bị được điều động hỗ trợ người dân.
11769.jpg
11747.jpg
11743.jpg
11744.jpg
Các cơ sở y tế, trường học được ưu tiên tập trung hỗ trợ sớm nhất.
11784.jpg
Tại xã Việt Hồng, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, lũ ống, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tặng bà con vùng lũ và chính quyền địa phương 500kg lương khô.
11767.jpg
Tại hiện trường ngập lụt ở xã Trấn Yên, Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2﻿ chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp ứng cứu, vừa hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, vừa sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống tiếp theo.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, đến 17h ngày 1/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm 5 người chết, 9 người bị thương, 5 người mất tích; 8.871 căn nhà hư hại, hơn 3.767 hộ phải di dời. Ngoài ra, trên 2.357ha hoa màu, chăn nuôi, thủy sản cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước khoảng 2.750 tỷ đồng.

Thành Đạt
