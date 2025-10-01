Bộ đội, công an ở Lào Cai giúp dân dọn dẹp ngay sau khi lũ rút

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, đến 17h ngày 1/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm 5 người chết, 9 người bị thương, 5 người mất tích; 8.871 căn nhà hư hại, hơn 3.767 hộ phải di dời. Ngoài ra, trên 2.357ha hoa màu, chăn nuôi, thủy sản cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước khoảng 2.750 tỷ đồng.