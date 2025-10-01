Bộ đội, công an ở Lào Cai giúp dân dọn dẹp ngay sau khi lũ rút

TPO - Ngay sau khi nước rút ở nhiều nơi, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng lực lượng tại chỗ đã khẩn trương xuống cơ sở, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 10.
Nhiều máy móc, thiết bị được điều động hỗ trợ người dân.
Các cơ sở y tế, trường học được ưu tiên tập trung hỗ trợ sớm nhất.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, đến 17h ngày 1/10, mưa lũ trên địa bàn đã làm 5 người chết, 9 người bị thương, 5 người mất tích; 8.871 căn nhà hư hại, hơn 3.767 hộ phải di dời. Ngoài ra, trên 2.357ha hoa màu, chăn nuôi, thủy sản cùng nhiều công trình giao thông, y tế, giáo dục, công trình thủy lợi bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước khoảng 2.750 tỷ đồng.