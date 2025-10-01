Sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở Vĩnh Long

TPO - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra hơn 120 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 7km, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tình trạng sạt lở cũng đang diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trọng điểm, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Những ngày qua, mưa nhiều, lũ và triều cường dâng cao gây sóng lớn khiến tuyến đê biển Giồng Bàn (xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long) bị sạt lở với tổng chiều dài 3km, ảnh hưởng đến 45 hộ dân, hơn 36ha đất sản xuất. Trong đó, 8 hộ bị ảnh hưởng nặng (chiều dài 400m) và 4 hộ bị sạt lở rất nghiêm trọng (dài 410m).

Tuyến đê bao tại xã Nhị Long bị sạt lở nghiêm trọng.

Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở nặng nhất ở xã Long Vĩnh, ông Tăng Văn Minh cho biết, sạt lở ảnh hưởng tới 1ha ao nuôi tôm, gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. Các hộ nuôi tôm khác trong khu vực cũng bị thiệt hại vài trăm triệu đồng tới dưới 1 tỷ đồng.

Ông Sơn Huỳnh Luận - Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh cho biết, dự báo từ nay đến cuối năm tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, còn 2-3 đợt triều cường đỉnh điểm. Do đó, những khu vực ven biển nếu không được gia cố kịp thời có thể dẫn đến vỡ đê, ảnh hưởng hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản của hơn 200 hộ dân, với tổng diện tích trên 250ha. Nếu điều đó xảy ra, nguy cơ bị thiệt hại trên 3.500 tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng địa phương.

UBND xã Long Vĩnh đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), các sở ngành hỗ trợ xã trong công tác khắc phục sạt lở, gia cố đê bao, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Còn tại xã Nhị Long, tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trọng điểm. Trên tuyến bờ sông, kênh dẫn cống Cái Hóp, cả hai bên bờ đều bị sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 1,1km, mỗi năm ăn sâu vào bờ từ 1-2m. Đây là điểm sạt lở nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường giao thông nông thôn qua khu vực.

Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long - Trần Vũ Phong cho biết, nhiều tuyến đê bao ở ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp A, Đức Mỹ A hiện bị sạt lở, với tổng chiều dài hơn 1,5km, ăn sâu vào bờ từ 2-4 m, đoạn đê bao ở ấp Đức Mỹ bị mất hoàn toàn bờ bao dài 65m.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long khảo sát tình hình sạt lở tại xã Nhị Long. Ảnh: Quốc Bình

Tại khu vực Cồn Hô, tuyến bờ bao đang thi công bị sụt lún rất nghiêm trọng, còn bờ bao cũ xuống cấp, có đoạn đã bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến tuyến bờ bao mới… Ngoài ra, tuyến đường nhựa cặp sông Đùng Đình (ấp Long An) với chiều dài khoảng 1km đã xuống cấp, sạt lở 3 đoạn dài khoảng 100m, ăn sâu vào đường nhựa từ 1-2m, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân.

Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT Vĩnh Long) cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 125 điểm sạt lở, với tổng chiều dài gần 7,3km, ảnh hưởng 531 hộ dân, ước tổng thiệt hại hơn 24 tỷ đồng.

Tại chuyến khảo sát thực tế tình hình sạt lở tại xã Nhị Long mới đây, ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao xã tiếp tục khảo sát, xác định mức độ sạt lở, để đưa ra phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các điểm sạt lở ít nghiêm trọng, ông Hòa yêu cầu, vận động người dân tham gia cùng gia cố, khắc phục. Những đoạn sạt lở sâu, có nguy cơ cao phải báo cáo kịp thời về Sở NN&MT để đưa ra hướng xử lý.

Sở NN&MT tỉnh Vĩnh Long được giao xây dựng các phương án ứng phó cụ thể với sạt lở, lựa chọn các giải pháp khả thi, phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn vốn để xử lý kịp thời các điểm xung yếu. Sở NN&MT rà soát, tham mưu UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở khi đủ điều kiện.